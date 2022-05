La supuesta tercera en discordia entre Tini y De Paul apuntó contra la China Suárez

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, en Ibiza

Una nueva protagonista se suma al escándalo en que quedaron envueltos Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. El futbolista y la cantante blanquearon su relación a través de románticos mensajes en las redes sociales, lo que indicaba que ya no tenían interés en ocultarse. Por otro lado, Camila Homs, la exmujer de él, decidió bajar el perfil mediático y no volver a hacer referencia a su separación. Por caso, luego de haber hecho públicas declaraciones en su contra, logró llegar a un acuerdo con el jugador y viajó a Madrid para que se reencontrara con sus hijos, Francesca y Bautista.

Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba bien entre el jugador de la Selección y la intérprete de “La Triple T”, aparecieron versiones de que él habría sido visto en un bar con Candelaria Perrots, una modelo uruguaya que vive en España, hija de un empresario de Galicia y sobrina del actor Nicolás Furtado, quien también estuvo involucrado en el escándalo ya que tuvo un affaire con Eugenia la China Suárez y que lo habría terminado cuando se enteró que la actriz estaba chateando con De Paul, información que salió a la luz en octubre pasado cuando explotó el escándalo con Wanda Nara luego de descubriera que se encontró en un hotel de París con su marido, Mauro Icardi.

Rodrigo y Candelaria estuvieron entre 20 y 30 minutos sentados en una coctelería de Madrid y luego se retiraron, según contaron en Socios del espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. Sin embargo, por la noche, Mariana Gallego, abogada de De Paul, desmintió dicha información en LAM, por América. Aseguró que su cliente estaba cuidando a sus hijos en aquel momento. “Lo ubicaban en un lugar nocturno con una persona que no conoce y quiere que se desmienta esta situación. Sobre todo a él le afecta por una cuestión de los chicos, porque al vivir en otro país tiene esos diez días para pasar con sus hijos cada 45 días más o menos; y en ese mismo horario incluso me mandó la foto con la nena durmiendo, a la mañana lavándose los dientes con los chicos. Era imposible que esté en un boliche”, detalló su representante legal.

Luego de que trascendiera la versión de que había sido vista en un bar con Rodrigo de Paul, y aunque desde el entorno del jugador ya lo habían desmentido, Candelaria Perrots utilizó sus redes sociales para expresarse públicamente. En tanto, no hizo referencia al supuesto encuentro con el futbolista, ni confirmando ni negándolo, sino que se centró en acusar a un joven uruguayo de difundir información suya. Y también apuntó a la China Suárez. La modelo sostuvo que ambos “confabularon” en su contra.

“¿Por qué no hablan de Katriel Cabrera, que está confabulado con la China Suárez en el reencuentro con De Paul en Madrid? Ahora se hace él la víctima”, escribió Candelaria en una primera Historia de Instagram.

Y en su siguiente mensaje hizo referencia al escándalo en que quedó envuelta la actriz cuando Wanda Nara descubrió que se encontró con su esposo en un hotel de París. “Y estaba confabulado con ella cuando pasó todo lo de Mauro Icardi. Y siguen confabulando porque cuando Eugenia vino a Madrid estaba cubriéndole las espaldas mientras se veía con De Paul la Chinita”, agregó Perrots asegurando que la actriz argentina mantuvo una relación con el jugador del Atlético de Madrid, pese a que esa información también la había desmentido el deportista.

Por su parte, compartió las noticas que salieron en los medios nacionales sobre su reciente encuentro con De Paul y si bien no lo desmintió ni lo confirmó, apuntó contra un uruguayo a quien acusa de filtrar información y de ser amigo de la ex Casi Ángeles. “Katriel Cabrera, si tuviste boca para hablar de mí y contar, también la tenés para contar lo de tu querida China”. Hasta el momento el joven no se expresó en sus redes sociales ni hizo referencia a las menciones de Candelaria Perrots. Así como tampoco lo hizo la China Suárez, quien el último fin de semana fue vista a los besos con el cantante trapero Rusherking, quien confirmó su romance con una sugerente frase: “Me fui mundial”.

