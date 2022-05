Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron el primer corte de pelo de Luca: “Te queda todo hermoso”

Mica Viciconte y Fabián Cubero compartieron el primer corte de pelo de Luca (Instagram)

Mica Viciconte y Fabián Cubero viven un momento de felicidad total. El viernes 6 de mayo a las 23.30 nació Luca, su primer hijo en común, y fue su mamá quien lo anunció en sus redes el sábado por la mañana: “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”. Luego Poroto agregó las primeras fotos del pequeño, en brazos de la ex Combate.

Desde entonces, los flamantes padres fueron compartiendo diferentes momentos de la vida del bebé. El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann. De hecho, sus tres medias hermanas lo conocieron recién el martes por la tarde ya que durante el fin de semana estuvieron con su mamá acompañando a Manu Urcera en Santiago del Estero. La segunda de las chicas usó sus redes sociales para compartir varias fotos del encuentro con el bebé junto con la inscripción “Te amo hermanito”.

Mica, Fabián y Luca recién nacido (Instagram)

Para retratar el encuentro Cubero y Viciconte usaron la opción de publicaciones compartidas en Instagram. “Un momento súper esperado, morí de amor con ustedes”, escribieron desde sus respectivas cuentas, en las que se encargaron de arrobar a las niñas. Y, enmarcada en corazones, agregaron la frase “Las amo”. En la primera foto, se podía ver a Fabián, Mica, Luca, Indiana, Allegra y Sienna, todos juntos en la clínica. Y, en las siguientes, a cada una de las hijas de Poroto y Nicole cargando en brazos al bebito.

Ahora, los flamantes papis compartieron otra primera vez en la vida de Luca. Se trata ni más ni menos que de su primer corte de pelo, que le realizaron cuando todavía estaba en la clínica y que tanto Mica como Fabián subieron a sus cuentas de Instagram. Con una versión rockera de “Roll over Beethoven”, el video muestra como rasuran la cabellera del bebé, que no parece sentir ningún tipo de molestia por la situación. Recién hacia el final reacciona con un bostezo, más en señal de aburrimiento que de dolor, y la secuencia termina con el nuevo look de Luca con una hermosa sonrisa.

Las hijas de Fabián y Nicole conocieron a Luca en la clínica

“Te queda todo hermoso, te amamos. ¿Les gusta cómo quedó?”, preguntaron a dúo papá y mamá y los mensajes no tardaron en llegar. Enseguida la publicación acumuló likes y visualizaciones, hasta superar en cuestión de minutos las 50 mil. Corazones, sonrisas y demás muestras de felicidad y ternura, destacando la belleza y la valentía del niño, que soportó la situación como un campeón.

Días atrás, cuando apenas tenía unas horas de vida, Luca cumplió uno de los sueños de su papá, quien le trasladó una de sus grandes pasiones. En la tarde del domingo, el exfutbolista le comunicó la noticia a sus seguidores de Instagram: el pequeño ya es socio de Vélez Sarsfield, el club de sus amores. Cabe recordar que en el club de Liniers Poroto desarrolló casi toda su carrera profesional y tiene el récord de partidos disputados en la institución.

Este miércoles, Mica y Luca recibieron el alta y se fueron, por primera vez con Fabián Cubero los tres a su casa. La pareja y su primer hijo en común salieron de la clínica Suizo Argentina ubicada en la calle Pueyrredón en horas del mediodía. Según se puede observar en las fotos, Mica bajó al estacionamiento con su bebé en brazos y luego lo puso en el huevito en el asiento trasero de su auto, ella también se sentó atrás para poder estar ceca de él mientras que el exfutbolista manejara hasta su hogar.

SEGUIR LEYENDO: