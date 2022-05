Con dos días de vida, Luca ya cumplió uno de los sueños de Fabián Cubero

Luca Cubero (Instagram)

Fabián Cubero no veía la hora de que llegara este momento. Y es que, desde que se enteró de la llegada de Luca, supo que su hijo compartiría con él una de sus mayores pasiones. Es verdad que el bebé nacido como fruto de su pareja con Mica Viciconte hace apenas dos días todavía no está en condiciones de decidir una cosa semejante. Y que, quizá, el día de mañana pueda llegar a revertir la iniciativa de su padre. Sin embargo, en la tarde de este domingo, el ex futbolista le comunicó la noticia a sus seguidores de Instagram: el pequeño ya es socio de Vélez Sarsfield, el club de sus amores.

Luca llegó al mundo el viernes a las 23:30 hs. en la Clínica Suizo-Argentino, a la que sus padres tuvieron que correr cuando empezaron las contracciones. Y, por suerte, a los pocos minutos ya estuvo prendido al pecho de su mamá, quien en las última semanas ya no podía contener su ansiedad por conocer al pequeño. De inmediato, tanto Poroto como la campeona de Masterchef Celebrity 3 empezaron a compartir con sus seguidores las primeras fotos del recién nacido. Pero, ahora, Cubero decidió publicar la imagen del carnet de socio vitalicio de El Fortín del bebé, que acompañó con la melodía del tema Como desde la primera vez, de Santiago Cruz.

Luca Cubero ya es socio de Velez Sarfield

“No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron los flamantes padres en una publicación compartida que hicieron en la mañana del sábado en sus respectivas cuentas para darle la bienvenida a su hijo. Y agregaron las primeras fotos de la pareja junto al recién nacido.

El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann. Y la realidad es que, a pesar de los conflictos legales que mantuvieron el ex jugador y la modelo tras el divorcio, la ex Combate y ellas pudieron ensamblar una hermosa familia. De hecho, hace unos días todos se reunieron para festejar el cumpleaños de Viciconte en un restaurante de Pilar, en lo que fue una de sus últimas salidas antes de convertirse en mamá. Y las nenas dejaron en claro que estaban felices de tener un hermanito.

Nicole Neumann se fue con sus hijas a Santiago del Estero justo cuando nació Luca Cubero

No obstante, las hijas de la actual jurado de Los 8 escalones aún no han podido conocer a su hermanito y la misma modelo lo hizo saber a través de unos posteos, que indicaban que la mayor y la más chiquita se encontraban con ella en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, adonde habían ido a acompañar a Manu Urcera que este sábado corría una carrera de TC, mientras que la del medio estaba en medio de un campamento.

Cabe recordar que Nicole suele viajar con sus hijas a distintos puntos del país para acompañar a su novio en distintas competencias, con lo cual a nadie le resultó extraño que este fin de semana hubiera planeado esta escapada. Por su parte, Viciconte tenía fecha de parto para los primeros días de mayo, pero el bebé parecía estar demasiado cómodo en la panza y ella ya había empezado a preguntarse cuándo podría tenerlo por fin entre sus brazos. Sin embargo, en la noche del viernes tuvo que salir para la clínica, dónde finalmente dio a luz al pequeño.

SEGUIR LEYENDO: