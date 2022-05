Juana Viale cambió de look y en las redes la confundieron con Paola Krum

Juana Viale abandonó su clásico corte de pelo para interpretar a un personaje de ficción

Juana Viale no es muy activa en las redes sociales, pero en el último tiempo -quizás por su mayor exposición al reemplazar a Mirtha Legrand en su programa en los últimos dos años- decidió empezar a usarlas con un poco más de frecuencia. Y, si bien es bastante reservada en lo que respecta a sus hijos, suele publicar bastantes fotos suyas y también informar sobre sus próximos proyectos laborales.

En este sentido, en las últimas horas sorprendió al millón de usuarios que la siguen en Instagram al compartir una postal en la que se ve un radical cambio de look que se hizo para interpretar un personaje. “Mi nombre es Verónica. Recursos Humanos película. Acá andamos, en Córdoba”, escribió junto a una imagen en donde se puede ver que se animó a hacerse un tupido y largo flequillo. El cambio impactó no sólo porque siempre apuesta a tener su rostro despejado, sino además porque la gran mayoría de los comentarios le destacaron que ahora está muy parecida a la actriz Paola Krum.

Muchos usuarios se sorprendieron por el parecido de Juana con Paola Krum

“¡Estás igual a Paola Krum cuando era joven! Guau”, “¡Entré para comentar lo mismo, igualita!”, “”Te vi y flashee que eras Paola Krum”, “El doble de Paola Krum”, “Muy parecida a Paola Krum”, “¿Sos Juana Viale o Paola Krum?”, fueron algunos de los tantos mensajes que le llegaron al publicar la imagen, por su semejanza a la protagonista de El primero de Nosotros (Telefe). Si bien la postal está en blanco y negro, al parecer la hija de Marcela Tinayre por el momento no cambió su clásico castaño que la identifica desde hace varios años.

El parecido entre Juana Viale y Paola Krum

En el plano laboral, aún no se sabe si seguirá conduciendo el clásico programa de su famosa abuela y tampoco trascendió si la Chiqui volverá a la pantalla chica. Por el momento, Juana está abocada a su rol como actriz. De hecho, además del filme que está rodando ahora en Córdoba, también se la puede ver en la serie Último primer día, que se estrenó días atrás en Flow. Protagonizada por Eleonora Wexler -en la piel de una intimidante detective-, junto a Rafael Spregelburd -como un poderoso empresario y padre de uno de los estudiantes-, el asesinato de un profesor encarnado por el español Marc Clotet sirve como puntapié para descifrar no solamente el crimen que mantendrá en vilo a los espectadores, sino además para profundizar en la problemática juvenil que gira en torno al ritual que comenzó poco tiempo atrás, llevado a cabo por los alumnos de quinto año de las escuelas secundarias: el último primer día.

A fines de febrero, Juana, que también es una activista del medio ambiente, había expresado su indignación por los incendios en Corrientes. “Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es”, fue una de las fuertes frases que expresó en aquel entonces, en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Además, había apuntado contra el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando. Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea”. “Hay que cambiar conductas culturales y hacer cumplir la ley”, había manifestado.

SEGUIR LEYENDO: