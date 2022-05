El dolor de Catherine Fulop por la muerte de su hermano: “Mi alma te llora”

El dolor de Catherine Fulop por la muerte de su hermano

Todo es dolor por estas horas para Catherine Fulop. Es que la actriz acaba de perder a su hermano, quien padecía desde hace años una enfermedad, y así como publica sus momentos felices con sus seguidores en las redes, también decidió compartir su tristeza con un emotivo posteo.

“Desde ayer tengo el corazón roto en mil pedazos. Mi Amado hermano Jorge Gerard se fue después de una larga lucha. Hoy se que estas en paz, pero no dejo de estar con muchos sentimientos encontrados pensando todo lo que aun te quedaba para disfrutar de la vida y de la familia hermosa que formaste al lado de Marisol”, comenzó expresando en Instagram junto a un video en el que compiló varios momentos familiares.

Y describió sus sentimientos: “Rabia, desesperación por ver por lo que pasaste, para llegar a este final. Tristeza al saber que no voy a volver a verte y compartir contigo la vida. Mi alma te llora hermano mío, es duro tener a la muerte tan cerca cuando un par se va”. Por último, cerró conmovida: “Fuiste un gran hermano, fuiste mi cómplice y mi confidente, nuestros hijos son nuestros ahijados, hoy como dijo mi sobrina Stephanie, ´Los Fulop´ estamos incompletos ¡Vuela Alto! Desde ahora serás mi héroe, nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final. Te amo por siempre hermano”.

El posteo de Catherine Fulop

Inmediatamente, el posteo se llenó de mensajes de condolencias, entre los que se destacaron el de sus hijas Oriana y Tiziana Sabatini. Ambas le expresaron: “Te amo”. Mery Del Cerro, quien fuera compañera de Fulop en la tercera temporada de Masterchef Celebrity, también le dejó un conmovedor comentario: “Cathy de mi vida, te abrazo fuerte con todo mi corazón. Te quiero muchísimo”. Marina Borensztein también le escribió: “¡Lo siento mucho, chamita!”.

En tanto, Oriana también le dedicó dos stories a su tío. “Hoy sos un angelito más cuidándonos desde allá arriba, te voy a extrañar”, escribió junto a una foto en la que se la veía de bebé junto a su mamá y a Jorge Gerard. En tanto, en la siguiente historia se limitó a compartir una antigua postal se su tío abrazándola.

Los posteos que Oriana Sabatini le dedicó a su tío

Tiziana, por su parte, también se expresó en Instagram. Compartió una imagen junto a su tío y a su papá, Ova. “Para siempre en mi corazón”, agregó, y replicó también el emotivo video que compartió su madre.

Los posteos que Tiziana Sabatini le dedicó a su tío

Justo el lunes, un día antes de esta triste noticia, Catherine había celebrado el cumpleaños de su madre. “¡Felices 86 Mamá! Esta creo que fue la ultima vez que estuvimos juntas, no sabes lo que te extraño. Extraño sentarme contigo en la cocina y compartir un cafecito, una charla. Siempre haz sido tan guerrera, tan fuerte y compasiva a la vez, que te tome como ejemplo, aunque creo no poder superarte. Gracias mamá por tantos abrazos, tantas palabras de amor. Eres la mejor mamá que podía haber soñado. Que Dios te siga dando mucha salud y pronto te pueda ver para darte los abrazos que no nos hemos dado en todo este tiempo. Te amo . Bendición Mamá ¡ FELIZ CUMPLEAÑOS!”, le había escrito junto a una postal en Instagram, de la última vez que la había visitado en Venezuela, país en el que continúa viviendo su familia.

