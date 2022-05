En una entrevista juntos, Flor Vigna descolocó a Nico Occhiato cuando reveló qué es lo peor de trabajar con él

Flor Vigna habla de cómo es trabajar con su ex, Nico Occhiato (Video: Twitch Telefe)

Si bien Flor Vigna y Nico Occhiato terminaron hace mucho tiempo su relación, cada uno fue muy importante en la vida del otro. Se pusieron de novios siendo muy chicos y, entre idas y vueltas, estuvieron juntos durante siete años. Y hoy, la vida los vuelve a reencontrar, pero desde otro lugar: próximamente compartirán la conducción de El último pasajero, por Telefe. En este contexto, es que ambos aceptaron participar de una trasmisión desde la cuenta de Twitch del canal, en donde revelaron las sensaciones de volver a reunirse, pero esta vez para un proyecto laboral.

“¿Qué es lo peor de trabajar con tu ex?”, fue una de las picantes preguntas que Diego Poggi leyó de los comentarios de los seguidores. Sincera y sin reparos a pesar de tener a Occhiato a su lado, Flor comentó: “Para mí, todas las cosas que me hicieron m...de la relación como que las vuelvo a vivir pero en clima laboral. Pero es la posibilidad de reencontrarme de otra forma y decir qué cambios puedo buscar en mí para entender que somos dos personas diferentes y que hoy tenemos que hacer equipo por un sueño que tenemos en común”.

Ante esa respuesta, el conductor lo invitó a Nico a hacer su análisis. “Es eso, entender el nuevo vínculo que tenemos porque la realidad es que antes de hacer este programa no nos hablábamos, quizás para algunas cosas puntuales, pero muy esporádico. A la hora de hacer un proyecto en conjunto, tenés que hablar”. A lo que la ahora cantante agregó: “Nos hablamos mucho para eso, para poder hacer equipo siendo tan diferentes. Pasamos siete años con las mismas formas de ser, y después cada uno tenía ganas de ser diferente, y acá había que encontrarse en un mismo equipo”.

Nico Occhiato y Flor Vigna fueron novios durante siete años

Días atrás, Occhiato también se había referido al hecho de trabajar con su ex. “Ya habíamos laburado juntos con Flor, pero ahora lo vamos a hacer desde otra situación sentimental y la mejor como siempre. Es un placer laburar con ella”, había definido en diálogo con Intrusos sobre este reencuentro.

En tanto, a fines de marzo la ex bicampeona del Bailando había generado polémica por sus declaraciones a Teleshow, en donde había comparado, de forma indirecta, a su novio Luciano Castro con su ex. “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, había dicho. Sin embargo, alguna vez aseguró que con Nico, al llegar a casa, en vez de hacer el amor miraban programas chinos que los inspirase a producir contenido.

En esa misma entrevista, destacó al ex Valientes: “Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

En el ciclo Socios del espectáculo (ElTrece), le preguntaron a Occhiato qué opinaba de las declaraciones de Florencia. “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta, está muy bien. Me pone contenta que esté contenta”, respondió sobre el vínculo afectivo de Flor y Luciano.

SEGUIR LEYENDO: