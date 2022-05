Fer Dente mandó al frente a Martín Bossi al contar su reacción cuando lo vincularon con Morena Beltrán

La reaccion de Martin Bossi cuando lo vincularon con Morena Beltran

En las últimas semanas Martín Bossi había sido vinculado sentimentalmente con la periodista deportiva Morena Beltrán. El actor y humorista, que protagoniza con Fer Dente el musical Kinky Boots reveló la charla que tuvo con su mamá ante los rumores y con la misma involucrada.

“Es vintage desmentir romances y es una falta de respeto para la piba si es que estoy con ella”, comenzó quejándose el actor en Socios del Espectáculo y cuando le preguntaron por los rumores que lo vinculaban con la periodista, fue su compañero en el teatro quien lo mandó al frente sin dudarlo: “Él no la conocía pero la contactó para pedirle disculpas por si le había generado un inconveniente”.

Martín Bossi y Morena Beltrán

“¡Morena Beltrán!, la llamo a mi mamá y ella me dice ‘Martín es chiquita para vos’ y yo le digo que no la conozco, ella sabe que le noventa por ciento de las cosas son ficcionadas. La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono, tiene 23 ella.... me dijo que estaba todo bien y prometió venir al teatro”, dijo el imitador sobre la charla que tuvo con la mujer con la que había sido vinculado.

Alguna vez también se lo relacionó con Alina Moine a quien definió como “amiga” y sobre por qué siempre desmiente los romances que se le adjudican, contó: “Si una mujer me dice ‘no me interesa que el país se entere que estamos juntos’, lo voy a respetar. Sé jugar el juego, mientras me vinculen con el amor. Y el día que lo tenga, lo voy a contar con felicidad”.

Bossi había comenzado a hacer Kinky Boots con Fernando Dente antes de la pandemia y durante el verano hizo Comedy Bossi Tour en Mar del Plata, una fusión de monólogos de humor, baile, stand up e imitaciones, con el acompañamiento de una orquesta en vivo.

“No hay humor con contenido en el país; hay grandes ejecutores. Tengo la necesidad de decir, hacer algunas preguntas en voz alta, de crear conciencia y compartir la posibilidad de despertarnos. Es el espectáculo que más necesidad me genera hacerlo”, había dicho el artista a Teleshow durante el verano y dijo que en el mencionado show había generado empatía con el público desde “el vamos”.

“La empatía se generó desde el vamos, cuando se creó una comedia planteada para este momento. Es la única en el mercado. Todas las comedias son hermosas, pero no hay nadie que hable de esto a la vez que se había referido a la importancia de reconstruirse para hacer humor: “Soy un alumno de la reconstrucción. Ustedes son maestras, y estoy aprendiendo a deconstruir mi cabeza. Todo el tiempo me obligó a modernizar la cabeza, y estar a la altura de un joven de 23 años que viene a verme con todo el andamiaje. Con 47 años me exige una modernización de una forma de comunicar”.

Sobre qué lo hace reír a él, dijo que nada de la televisión, sino que lo hace entre amigos: “Me río con mis amigos, con mi tío Horacio, mi madre, Federico Hoppe. Me da mucha gracia y vergüenza. Hay algo que Alejandro Dolina define como el bovarismo, que en mis palabras es una sobrevaloración de uno mismo y reclama esa consideración. La parodia del artista me hace divertir mucho”.

Este año, cumple 20 años con la profesión. Al ser consultado sobre con qué soñaba, dijo: “Me gustaría seguir recorriendo el mundo con mi manera de sentir la vida. Si puedo despertar conciencia, mejor. Los comunicadores y las personas que convocan tienen que ser parte del despertar”.

