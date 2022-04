Aseguran que Ángela Leiva estaría en pareja con un músico de su banda: él está esperando un hijo de su ex

Angela Leiva, en pareja con uno de sus músicos (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

La cantante y ex protagonista de La 1 5/18, Ángela Leiva, estaría en pareja con Gabriel Mikelovich, uno de los músicos de su banda. Aunque el romance se habría blanqueado recién ahora, llevaría ya un tiempo y él estaría esperando un hijo con su ex mujer.

Así lo confirmaron en Socios del Espectáculo, donde Luli Fernández contó que la ex del músico se llama Ornella y está transitado un embarazo ya bastante avanzado del cual la cantante no estaría anoticiada.

Una de las fotos que compartió Ángela Leiva desde el Sur (@angelaleivaok)

Aunque en sus redes sociales no subieron fotos referidas a su romance, tuvieron varios idas y vueltas. “Perdón chicos, tuve que traer facha esta vez por acá”, escribió él desde la Patagonia y ella fue una de las primeras en comentar: “Pero qué buenos fotógrafos que hay por San Martín de los Andes, conozco una chica a la que le sacaron fotones en la nieve también ah re”.

“El no blanqueo de él tiene que ver con esto de la ex de él embarazada”, sumó Rodrigo Lussich y mostraron imágenes de Leiva y de Mikelovich en Córdoba durante el verano, a donde habían ido en el marco de una gira.

Leiva, por su parte, publicó en las ultimas horas unas stories en las que se la ve caminando por la nieve. Aunque no muestra a su supuesto nuevo novio, la también actriz habla en plural, dando cuenta de que se encuentra acompañada. “Tenemos un amiguito que nos sigue a todos lados”, comenta sobre un perrito que se cruzó en el camino.

El comentario de Ángela Leiva

A fines de marzo, en una entrevista que le concedió al ciclo de El Trece, Ángela había recordado los rumores que la vincularon a Esteban Lamothe, su ex compañero de elenco. “Me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage... Esteban es un loco bárbaro, eso voy a decir, nada más”, había comentado en ese entonces, acrecentando el misterio.

La panelista Karina Iavícoli no se quedó con eso y le pidió que se explayara sobre el asunto. “Iba al frente como loco”, agregó la invitada abriendo el juego. “¿Te tiroteó?”, indagó Adrián Pallares. “No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’. Menos mal que Esteban está soltero ahora”, expresó Ángela a modo de broma.

Tiempo atrás, y consultada por Teleshow, Leiva también se había referido a los rumores que la vinculaban al actor: “Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, señaló. Y agregó: “Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, señaló en referencia a su entonces reciente separación de Martín Echarte, su novio durante tres años.

Los rumores se habían originado a raíz de una historia de Instagram que había compartido el ex protagonista de Absurdah, en la que se lo veía vestido con un buzo con la inscripción Karma, título del tema que por entonces había lanzado la cantante. “Lo que es tener una compañera espectacular”, escribió etiquetando a su compañera junto el emoji de un corazón. Esa misma story fue replicada por Leiva, que agregó: “Curita”, en referencia al personaje que interpreta en la tira producida por Adrián Suar.

