Ángela Leiva recordó los rumores que la vincularon a Esteban Lamothe: “Él iba al frente como loco”

Ángela Leiva habló de su supuesto affaire con Esteban Lamothe

A seis meses de su estreno en la pantalla de El Trece, La 1-5/18 llega a su fin con algunas certezas y muchas historias para cerrar. Entre ellas, la de Gina, la incansable luchadora que encarna Angela Leiva en su primera vez como actriz. Una de las voces más reconocidas de la movida tropical dio sus primeros pasos como actriz en la tira de Polka y se convirtió en una revelación. Su personaje fue ganando protagonismo y en los últimos días sufrió un duro golpe con la muerte de Bruno, el gran amor de su vida, interpretado por Gonzalo Heredia.

Para palpitar el desenlace de la historia, Ángela fue invitada al piso de Socios del espectáculo donde repasaron su interpretación de Gina. En medio del tema, un lapsus de Adrián Pallares sirvió para revivir un supuesto affaire que había quedado en el pasado y que involucra al otro protagonista masculino de la tira, Esteban Lamothe, que interpreta al cura Lorenzo. “Al principio había sospechas que entre vos y el cura había algo en la vida real”, recordó el conductor remontándose a la previa del estreno de la modelo. “Yo lo sostengo, lo conté en vivo”, avaló la panelista Karina Iavícoli, mientras la invitada lo negaba y empezaba a incomodarse.

Así murió Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia en la 1-5/18 (El Trece)

“Llamemos a Esteban en vivo y nos reímos mucho del tema”, propuso, pero en lugar de eso, empezaron a bombardearla a preguntas. Que si se habían besado detrás de un decorado o los habían encontrado in fraganti arriba de un auto. “Me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage... Esteban es un loco bárbaro, eso voy a decir, nada más”, remató, acrecentando el misterio.

Iavícoli no se quedó con eso y le pidió que se explayara sobre el asunto. “Iba al frente como loco”, agregó la cantante abriendo el juego. “¿Te tiroteó?”, indagó Pallares. “No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’. Menos mal que Esteban está soltero ahora”, expresó Ángela a modo de broma, para cerrar el capítulo de los amores retro, en el que también se refirió a Francisco Caivano, el productor de LaFlia en la época en que participó en ShowMatch: “¡Qué vintage esa historia! Ya pasó, abandoné La Academia y abandoné todo”, cerró.

Angela Leiva y Esteban Lamothe durante las grabaciones de La 1-5/18 (Instagram)

En aquel entonces, y consultada por Teleshow, Leiva se refirió a los rumores que la vinculaban al actor: “Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero”, señaló. Y agregó: “Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, señaló en referencia a su entonces reciente separación de Martín Echarte, su novio durante tres años.

Los rumores se habían originado a raíz de una historia de Instagram que había compartido el ex protagonista de Absurdah, en la que se lo veía vestido con un buzo con la inscripción Karma, título del tema que por entonces había lanzado la cantante. “Lo que es tener una compañera espectacular”, escribió etiquetando a su compañera junto el emoji de un corazón. Esa misma story fue replicada por Leiva, que agregó: “Curita”, en referencia al personaje que interpreta en la tira producida por Adrián Suar.

