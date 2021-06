Ángela Leiva confirmó que se separó de su novio Martín Echarte: “Fue una decisión mía”

Ángela Leiva confirmó su separación de Martín Echarte (Video: "ShowMatch", El Trece)

La ronda de imitaciones de La Academia de Showmatch (El Trece) tuvo un gran cierre de la mano de Ángela Leiva: caracterizada como Christina Aguilera, la cantante de cumbia se lució tanto en el look como en sus habilidades vocales, interpretando un meddley con algunos de los temas más conocidos de la artista estadounidense.

Pero más allá de su celebrada performance -el jurado le dio 35 puntos sobre un total de 40, más el puntaje secreto de Pampita-, Leiva abrió la puerta a su intimidad motivada por una pregunta de Ángel de Brito, uno de los jueces. “¿Es verdad que te separaste?”, disparó en modo periodista. “Sí, sí... le mando un beso a Martín”, dijo ella, en relación a Martín Echarte.

“Lo amo, lo amo a Martín, pero bueno... estamos desencontrados. Estuvimos tres años y me hizo muy feliz, así que le mando un beso enorme”, agregó. “Ah, pero tremendo, contundente... no es que hay una vuelta”, acotó el conductor Marcelo Tinelli. “ No, no... son etapas ”, cerró la puerta ella.

“Bueno, lo siento por vos. Y por él también, que era un muy buen pibe, que venía siempre”, dijo De Brito. “Sí, sí, divino, es un amor”, acotó ella. “Pero tan divino... cuando uno dice ‘tan divino’ es porque no está más”, bromeó Tinelli. “Bueno, pero le deseo lo mejor, porque se lo merece”, dijo Ángela y soltó una carcajada nerviosa. “¿Pero lo limpiaste?”, quiso saber Ángel. “¿A quién? ¿A él? Sí, fue una decisión mía”, respondió Leiva. “¿Te hizo algo?”, De Brito. “No, no, feliz, como te dije recién, nada más”. “Tres años de felicidad... y por eso chau, tomátela”, volvió a burlarse Tinelli. “Claro”, dijo ella entre risas. Y siguiéndola, dijo: “No me merezco tanta felicidad”.

Ángela Leiva habló sobre su separación después de tres años de noviazgo

Luego de su participación, la cantante habló del tema con Teleshow. “Estoy bien. Martín es una persona hermosa, que me hizo muy feliz. Y bueno, estamos en distintos caminos. Las cosas son así”, dijo sobre la separación.

“Si había que darle un fin, había que darle un fin. Porque sino nos íbamos a hacer mal. Nos separamos en buenos términos. Fueron tres años hermosos”, agregó al respecto.

También se mostró “muy feliz” con su performance en el show y con la devolución del jurado. “Fue muchísimo laburo, muy de corazón, porque la amo a Christina Aguilera. Me puse la vara muy alta y creo que logramos el objetivo. Cuando las cosas son así, tan lindas, me pone muy contenta”, dijo Leiva.

Ángela Leiva hizo una "imitación perfecta" de Christina Aguilera (Video: "ShowMatch", El Trece)

Ángela había presentado a Martín ante las cámaras el año pasado, durante una gala de Cantando por un sueño. Él la acompañó y cuando lo consultaron sobre cómo es la cantante en la intimidad, él dijo: “Ella es tranquila, es como la ven acá. Es un amor ella”, expresó con cierta timidez. Sin embargo, sobre el comienzo de la relación, agregó: “Ella me buscó a mi, pero estábamos enganchados los dos”, dijo él, quien tocaba el trombón en la banda de Ángela.

Y con ese pie, Leiva remató la historia: “Yo di el primer paso porque él es muy tímido... ¡no sé cómo está hablando ahora! Hasta que un día dije: ‘Basta, no aguanto más’. Lo encaré de manera sutil, porque estaba trabajando. Abajo del escenario le daba charla y buscaba contacto visual”, contó.

