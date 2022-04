Tras diez meses de relación, Fabián Domán se separó de la abogada Viviana Salama

Fabián Doman y Viviana Salama

En las últimas horas, se confirmó el final del noviazgo entre el periodista y conductor Fabián Doman y la abogada Viviana Salama. Según pudo saber Teleshow, la relación quedó en los mejores términos. De hecho, el último viernes, ella lo acompaño al festejo de los 50 programas de Momento D que se realizó en el restaurante Nomade.

Doman había conocido a Viviana en julio del año pasado cuando tras su ruptura con María Laura de Lillo luego de tres años de relación, debió buscar un nuevo sitio para vivir. Fue una conocida de ella que trabaja en la inmobiliaria a través de la cual Fabián consiguió su actual casa quien los presentó de casualidad, lejos de querer oficiar de celestina.

Viviana tiene 51 años, es abogada, tiene tres hijos y está separada, además trabaja en el real state y tiene inversiones. Cuando se filtraron las primeras imágenes de la pareja comiendo en un restaurante, allegados a él aseguraron que entre las cosas que más le atrajeron de ella fueron además de su belleza, su inteligencia y compañerismo, ya que a pesar de conocerlo desde hace muy poco estuvo al pie del cañón acompañándolo durante su mudanza.

Salama fue la pareja menos mediática que mostró el conductor de El Trece y durante la relación compartieron algun que otro viaje a solas. Fabian Doman en ciertas oportunidades reconoció que “es una gran mujer” y que “se lleva muy bien”. Por lo que seguramente, tras esta ruptura amorosa seguirán siendo amigos.

La historia entre Doman y Salama, abogada y agente de bienes raíces que en 2021 obtuvo el premio Charmain a los 50 mejores vendedores en un chart mundial de la firma internacional para la que trabaja, comenzó en el departamento de Palermo Chico que actualmente el periodista vive.

Fabián Doman y Viviana Salama, abogada y reciente ganadora del premio Charmain a los 50 vendedores del mundo en la firma internacional de bienes raíces para la que trabaja

Fabián había iniciado la operación inmobiliaria con sus colegas. Al visitar las oficinas, la vio. “Me gustó: belleza y personalidad. Pedí su teléfono y ella se negó a que me lo pasaran. Pero, a escondidas, sus compañeras me lo dieron. Entonces le escribí y no rechazó mi invitación a un café”, relata. El primer encuentro fue tenso. “Para ella era complicado estar conmigo en un bar por el temor a las fotos. Hay que estar al lado nuestro... A ella, pobre, le tocó el final de Intratables, Edenor, Independiente, El Trece... Un día me preguntó: ´¿Esto siempre es as?´”, había revelado Fabián en una entrevista a solas con Sebastián Soldano en Teleshow.

“Somos muy compañeros, que es una cualidad vital que priorizo en una pareja. En una edad que, además del amor, procurás la paz y la compañía. El diálogo... A veces nos reímos porque nos escribimos demasiado. Somos de buscarnos la opinión o el consejo de los temas y las decisiones diarias. Ella me incitó a que volviera a El Trece. ´Vos amás ese canal, hacelo´, me decía. Hay mucho de empatía, de entendimiento entre nosotros. Es viuda... y paro ahí por respeto a ella y a su familia. Tiene tres hijos maravillosos, extraordinarios, que me han abierto sus corazones como pocas veces en mi historia”, contó el conductor en esa oportunidad cuando se refirió al momento que estaba viviendo con su ahora ex pareja.

SEGUIR LEYENDO: