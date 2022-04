Todo lo que no se vio del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, en 38 imágenes

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio (Fotos: Jose Pereyra Lucena)

“Me caso porque nos encontramos y porque quiero estar con ella siempre”, le aseguró Jorge Lanata a la prensa desde su boda con Elba Marcovecchio. A puro amor y rodeados de sus seres queridos, la pareja dio el sí en una fiesta para 120 personas en Exaltación de la Cruz. A pesar de que indicaron que no habría baile y se apegarían poco a las costumbres de este tipo de celebración, las fotos muestran que los invitados la pasaron muy bien.

Entre los presentes-más de 120 invitados- se destacaron figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la política, tales como Yanina Latorre, Chano Charpentier, Luciana Geuna, Diego Leuco, Mauricio Macri, Marina Calabró, Rodolfo Barili, Maru Duffard, Mariana Fabbiani, Nicolás Wiñazki y Martín Tetaz, entre otros. Los novios pidieron que no querían regalos sino donaciones para el comedor Los Piletones de Margarita Barrientos. En total recaudaron 5 millones de pesos.

“Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Cuando uno busca generalmente no encuentra. Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”, dijo Jorge Lanata. Por su parte, Elba también expresó su emoción y confesó el valor que representa para ella: “Casarse es un proyecto de vida, y nos emociona porque es para toda la vida. Jorge apareció en mi vida y mi vida fue mucho más feliz desde ese momento, y para mí uno se lo jura a Dios”.

La ambientación del salón donde se realizó la fiesta de casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en Exaltación de la Cruz

Una imagen de la decoración del exterior del lugar donde Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el si

El beso de los recién casados

Jorge Lanata y el abrazo con el ex presidente Mauricio Macri

Jorge Lanata junto a Chano Moreno Charpentier

Jorge Lanata junto a Elba Marcovecchio, minutos antes de dar el si

Elba Marcovecchio firmando el acta que la declarada mujer de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio, Jorge Lanata, Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Jorge Lanata junto a Luciana Geuna

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio hablando con la prensa luego de casarse

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio saliendo del civil

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio junto a las hijas del periodista

Juliana Awada y Sara Stewart Brow

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata frente a la jueza que los casó por civil

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio junto a todos los invitados a la fiesta

Elba marcovecchio y Jorge Lanata cortando la torta de casamiento

Jorge Lanata junto a su hija Lola

Elba Marcovecchio viviendo uno de los momentos de mayor felicidad de su vida: casarse con Jorge Lanata

Jorge lanata y Elba marcovecchio frente al cura que los casó

(Foto: Jose Pereyra Lucena)

Valentín, el hijo de Elba Marcovecchio que llevó las alianzas

Rodolfo Barili y su novia Lara Piro salundando a Jorge Lanata

Jorge Lanata colocando la alianza a su flamante mujer Elba Marcovecchio

Eduardo Feinmann y su pareja Lucía Auat

Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Marina Calabró

Juliana Awada y Mauricio Macri

Juliana Awada y Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio y Lola, la hija de Jorge Lanata

Sara Stewart Brown y su hija Lola

Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier

Elba Marcovecchio brindando con Diego Leuco y su pareja Sofía Martínez

Luciana Geuna y Chano Moreno Charpentier

Luis Majul y Nicolás Wiñazki con sus respectivas parejas

Elba Marcovecchio junto a Gino Bogani

Gino Bogani junto a Diego y Yanina Latorre

Mariana Fabbiani y Juliana Awada

Romina Manguel y Sara Stewart Brown (Fotos: Jose Pereyra Lucena)

SEGUIR LEYENDO: