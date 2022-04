Estefi Berardi, la panelista del momento: su llegada a una pensión de Once, los famosos que la bloquearon y qué colega no le gusta

Estefanía Berardi cuenta cómo fue el llamado de Ángel de Brito para que se sume a LAM

A los 32 años, Estefi Berardi es una de las revelaciones en el sinuoso mundo del panelismo. Al mediodía es la fiel escudera de Carmen Barbieri en Mañanísima, por Ciudad Magazine, y a la noche es angelita en LAM, en el desembarco de Ángel de Brito en América. Decidida y espontánea, no se mete en polémicas innecesarias, pero tampoco se achica cuando la buscan. Y con esas armas construye su recorrido en la pantalla chica, que crece a paso firme y amenaza con llevarse todo por delante.

La exposición la encuentra bien plantada, con una base de trabajo y esfuerzo y un camino ascendente en el que nadie le regalo nada. A los 18 años llegó de Mar del Plata a una pensión en Once, con su formación en danza clásica y persiguiendo su sueño de ser actriz. Jamás pensó que su lugar en el espectáculo lugar iba a ser la comunicación, donde la rompe tanto en la televisión como en las redes. “Me encanta investigar, construir historias y contarlas. Me parece apasionante”, dice en esta entrevista con Teleshow, en la que repasará su historia, hablará de sus colegas y revelará algunos de sus secretos.

—¿Cómo te está tratando el mundo del panelismo?

—Es un juego, y en LAM se juega más fuerte. Somos muchas y cada una tiene su rol, pero no me tomo nada personal. Y aunque a veces nos matamos porque pensamos distinto y cada una sostiene su postura a full, nos vamos a cenar y se termina. También me dio mucha visibilidad y una exposición que antes no tenía, y eso me trajo beneficios también.

—¿Cómo te llevás con esa visibilidad?

—Re bien porque a la gente le encanta el programa y lo que hago, y me felicitan. La verdad son todos halagos y es lindo. También tiene una parte incómoda que es opinar de la vida del otro: hay que saber cómo hacerlo, cómo contarlo, cuándo sí y cuándo no.

—¿Cuál fue el tema en el que más te costó meterte?

—En el de (Benjamín) Vicuña, claramente. Porque fue una de las primeras cosas que conté que tomó tanta repercusión por lo que ellos generan y no me esperaba semejante cosa.

—¿Te han llamado famosos para decirte: “Che, esto no”?

—Sí, con Benjamín me ha pasado eso. Al principio no tal vez de la mejor manera, cuando me quiso decir que me iba a mandar una carta documento, pero después sí lo pudimos hablar. Y creo que es mejor por ahí.

—¿Cuál es el límite? Porque uno empieza a construir una cercanía con los famosos que después te piden que no cuentes las cosas que el programa o Ángel te van a pedir que cuentes.

—Si el famoso me pide que no lo cuente, yo no lo cuento. Es un código con el que voy a morir y es más lo que no cuento que lo que cuento.

—Quiero revisar tu teléfono.

—(Risas) No, eso es a muerte. Tengo muchos códigos. Me pasó con Lau, Laurita Fernández, que se enojó también y yo con ella siempre tuve una buena relación, pero cuando vio que me metí en este mundo me dejó de responder el WhatsApp no sé por qué. Y eran preguntas pavas, eh, que no le costaba nada.

—Ustedes trabajaron juntas.

—Sí, mil años. Y tenía la mejor con ella.

—¿Y hoy te tiene bloqueada?

—Sí, desde que estoy trabajando en esto me bloqueó.

—¿Alguien más te bloqueó?

—Sí. Mica Viciconte, pero desde antes de LAM: ahí había una pica en Combate y ella es re calentona, me bloqueó, no pasa nada. La última fue Cinthia Fernández, pero después salió en Mañanísima a charlar con nosotros. Me parece que son calenturas del momento que ya se les van a pasar.

—¿Vos bloqueaste a mucha gente?

—Yo no bloqueo a nadie. Ni borro los comentarios malos en las redes. Me ch… un huevo.

—¿Siempre fue así o en algún momento te afectaron?

—Me afectaron cuando estaba en Combate porque era más chica y hasta bullying nos hacían. A mí me mataban diciéndome cosas de mi cuerpo, de mi cara, y me afectaba. Después entendí cómo era y me empecé a relajar, porque el que te bardea, después te cruza y te pide una foto.

—En Combate empiezan a explotar las redes.

—Es ahí. Me hice un Instagram y me empezaron a crecer los seguidores de una manera que no sabía para qué me servían en ese momento. Y ya empezaron a conocerme con mi nombre y mi apellido.

Estefi dejó Mar del Plata a los 18 años para probar suerte en Buenos Aires

—¿Y mientras tanto qué pasaba en tu casa con este crecimiento?

—A mis papás les encantaba. Pero cuando me vine de Mar del Plata no querían mucho, preferían que estudiara una carrera, algo más serio. Pero me lo tomo más como el miedo de los padres, le debe pasar a cualquiera.

—Te viniste muy chica.

—Sí, a los 18 y dormía con otras tres chicas en una habitación porque me pagaba la más barata. Tenía el objetivo súper claro.

¿Quién es esa chica? Estefi llegó a una pensión de Buenos Aires dispuesta a probar suerte en el mundo del espectáculo, sin recomendaciones ni contactos, pero con algunos ahorros y con una formación en danza clásica que le permitió dar algunas clases para sustentarse. Y una determinación a prueba de todo. Hizo castings, consiguió algunos bolos en novelas y fue parte del staff de bailarinas de Diego Torres. Hasta que llegó Combate, donde no era de las mejores en el deporte, pero sintió que era buena comunicando. “Cuando hablaba pasaban cosas que tenían repercusión y eran divertidas”, recuerda, y completa su camino. Algún reemplazo en Combate, la conducción de Dale Like, hasta que le llegó el llamado de Carmen Barbieri para que la acompañe en Mañanísima.

—¿Cómo te llevas con Carmen y Pampito?

—Súper bien. Es un equipo divino. Y esta Estefanía que soy, la logró Carmen Barbieri, que fue la que hizo que me anime a contar las cosas.

—¿Qué consejos te dio?

—Que no tuviera miedo, porque tenía un montón de info y no me animaba a hablar de nadie hasta que entendí que en realidad se expone el que se quiere exponer. Si vos no querés ser conocido, nadie se entera de nada. Son los mismos protagonistas después se encargan de filtrar datos porque les gusta eso.

—¿Hoy te mandan mucha información?

—Sí. Aparte, con todos los seguidores que tengo soy como un centro de noticias.

—¿Cómo haces para chequear?

—Sin pruebas no cuento nada. Me escriben miles que quieren ser conocidas, y en esa no caigo. Pero si me dicen: “Pasó tal cosa”, después yo averiguo por mi lado y hago toda una investigación para ver si es o no es.

—¿Qué dijo Carmen cuando te vio con Ángel?

—Le encanta. Se emocionó como si fuese mi mamá. Porque Ángel me conoció en el programa de Carmen y me empezó a escribir por WhatsApp que le gustaba mi trabajo y para mí era increíble, porque Ángel es un número uno. Y Carmen quería que me llamara Ángel, sin dejar Mañanísima. Y se dio.

Angelita. A finales del año pasado, LAM terminó su aventura en El Trece y Estefi estuvo siguiendo todas las especulaciones respecto al futuro del programa. Cuando se confirmó lo de América, le escribió a Ángel para felicitarlo. Vio que Cinthia Fernández y Mariana Brey no iban a estar y volvió a escribirle diciendo que le gustaría ser parte. “Ya te tengo en mis oraciones”, le respondió el conductor. Vio cómo se iba formando el staff, con las históricas Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, y las nuevas, Ana Rosenfeld y Nazarena Vélez. Pero vio la promoción oficial y perdió las esperanzas. Hasta que en la noche previa al estreno recibió otro llamado de Ángel: “¿Cómo te ves siendo mi sexta angelita?”, le preguntó. “Casi me muero. ‘Sí, obvio’, le dije. Y la llamé a Paz Cornú, que es amiga, y le dije: ‘Por favor, dame el mejor diseño que tengas’”, recuerda sobre aquellos días, con la misma emoción de entonces.

"Es más lo que no cuento que lo que cuento”, asegura Berardi

—¿Cómo te recibieron las angelitas?

—Fuera del aire re bien, todas súper educadas. Al aire el primer día fue fuerte porque venía de otro código con Pampito, en el que nos matamos debatiendo sobre el tema, pero no nos desmentimos la información. Y en LAM no sé si lo juegan o lo dicen en serio, pero me encontré con compañeras que me decían eso que decís no es así, está mal. Igual me la banco (risas).

—¿Al aire quién es la más brava con vos?

—Y... Yanina es la más brava. Taboada el primer día estaba a la altura, pero después se calmó, no me lo hizo más porque en redes también la mataron. Pero compartimos el código con Yanina, o por lo menos hasta ahora creo que en eso somos iguales. Si ella me dice: “Esto es malísimo”, es sobre el tema, no es que sacamos otras cosas que no tienen nada que ver.

—¿Hay una angelita que sea más importante que el resto en el programa?

—Yanina es una pieza fundamental, es como la esencia de LAM. No hay una panelista como ella que se anime a ser tan picante, a ir tan a fondo, que te contesta y te hace un monólogo, que no se confunde en un punto ni una coma, es brillante.

—¿Y Naza?

—Naza me parece una re buena mina, pero no la veo tanto en ese rol. Creo que lo hizo para probar, ella tiene mucha trayectoria, entonces puede hablar desde su experiencia y está buenísimo escucharla. Pero en LAM a veces tenés que hablar de los demás y se siente incómoda, no le gusta. Está en una etapa de su vida en que no tiene ganas de comerse un quilombo porque ya estuvo muy estresada con situaciones personales, y LAM se presta un poco para eso.

—LAM logró ser un programa con información, pero a la vez genera mucho contenido con lo que pasa entre ustedes.

—Sí, y tiene una repercusión tremenda en redes. Pienso que Ángel es muy capo porque es el único que entiende el negocio completo y les da mucha bola a las redes sociales, te tuitea, te hace historias. Es un tipo brillante porque él conduce, produce, sabe qué contenido le va a funcionar y qué no, tiene códigos, es como muy medido con la información.

—¿Quiénes son los tres mejores panelistas de la tele hoy?

—Yanina sin dudas... ¡Qué difícil, porque hay gente que quiero mucho! Pampito me parece brillante. Y Pía es excelente también. Tiene muy buena data, no toma partido, investiga. Es una laburadora y me parece buena mina también.

—¿Y los que menos te gustan? Los que vos menos te quedas mirando.

—Al principio no me gustaba tanto Vir Gallardo, y es una persona que quiero mucho. No la veía en ese rol, ella es muy buena mina y me parecía que le incomodaba hablar de los demás.

Estefi Berardi responde todo

—¿Hacemos un ping pong querés?

—Dale.

—Tinelli.

—Me parece que es un gran empresario además de un gran conductor.

—¿Susana?

—La amo. Amo su espontaneidad, que mete la pata y no le importa nada. Creo algo de eso tengo y me encanta.

—¿Moria?

—Por algo le dicen La One. Es muy divertida y filosa.

—¿Marley?

—Me encanta lo que hace Marley y el dúo con Florencia Peña. Me he reído muy fuerte cuando laburaban juntos.

—¿Lanata?

—Es un gran periodista. Me parece un capo en lo que hace y me parece muy valiente porque ha hecho unas investigaciones y se mete en terrenos difíciles.

—¿La China Suárez?

—Es muy polémica con todo lo que genera. Creo que no la está pasando muy bien últimamente por todo lo que ocurrió. Y me da lástima porque viene con un carrerón. Ella es muy talentosa y debería cuidarse un poco más con esas cosas.

—¿Wanda?

—Tiene el marketing incorporado sin haberlo estudiado, como que nació con eso. Es una genia total. Me parece que es una celebrity, te guste o no. Y me parece muy inteligente.

—¿Flor Vigna?

—A Flor la adoro. No dudo que va a llegar re lejos con su música, pero le dije que no deje la televisión, que está bueno que siga estando.

—¿Estefi?

—¡Ay, qué difícil hablar de uno mismo! Creo que soy una luchadora y que soy un ejemplo de que con mucho trabajo y constancia se pueden lograr las cosas y los objetivos.

—¿A quién te gustaría parecerte?

—Me encanta de Ángel que hace un tipo de periodismo de chimento que es incómodo, pero con códigos, que no juega fuerte y que lo hace más como desde el color y de lo divertido. De Marley y de Susana la torpeza, que yo también la tengo: a veces me pasa me nombran a alguien que por ahí es re importante y yo no sé quién es, y no me parece tan grave. No me gusta mostrarme perfecta.

—Si hablamos dentro de cinco años y salió todo genial, ¿cómo te encuentro?

—Me veo conduciendo un programa pero que no sea solo de espectáculos, me gustaría que tenga juegos, un poco de entretenimiento y entrevistas profundas.

—¿Estás noviando?

—Estoy de novia con un chico divino, vamos camino a los tres años. Pero de él no hablo nunca ni saco fotos ni nada porque no es de este mundo y no le gusta la exposición.

—¿Estás preparada para cuando les saquen la foto y la publiquen?

—Él se tiene que preparar que no le gusta la exposición porque yo no tengo problemas. Pero bueno, es lo que él eligió.

SEGUIR LEYENDO: