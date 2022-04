Las fotos de la primera presentación en vivo de la China Suárez como cantante: “Me tiembla todo”

La China Suárez junto a Santiago Celli (Foto: Matías Souto)

Santiago Celli presentó este sábado su disco atte Celli en Niceto Club. Y para la ocasión, además de llenar la sala palermitana, no se guardó absolutamente nada. Esa expresión cabe tanto para el modo en que el cantautor pop cordobés presentó su repertorio como para sus invitadas especiales, nada más ni nada menos que China Suárez y Zoe Gotusso.

Con la actriz cantó El juego del amor, la canción que se lanzó el jueves pasado (ya lleva un millón de vistas en YouTube) y que fue analizada por estar supuestamente dedicada a Mauro Icardi. Pero no, su letra pícara ya venía de mucho antes y fue creada por el mismo Celli. Con Zoe, en tanto, se vivió el momento más emocionante del show, ya que fue la primera vez que Salvapantallas -el dúo que catapultó a ambos a la popularidad- se reunió desde 2019.

En su presentación ante el público, Suárez eligió un traje para la ocasión y se la notó muy cómoda junto al músico y con la compañía de una audiencia que cantaba el tema junto a ellos. “Me tiembla todo”, había escrito previamente en sus redes sociales. Luego, al terminar el show compartió unos minutos con el público que se acercó para disfrutar del recital.

Antes del lanzamiento del tema, la China Suárez y el músico hicieron un vivo a través de sus cuentas de Instagram, en el que brindaron precisiones sobre cómo se conocieron y decidieron trabajar juntos. De acuerdo a lo que contó la ex de Vicuña, en junio mostrará su propio material, que marca el inicio de su carrera como solista, proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Eugenia tenía ganas de volver a desarrollar su faceta de cantante pero no encontraba por donde encararlo. “Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré que además de cantar, escribía, componía y producía así que dije, es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar con la música”, destacó la ex Casi ángeles. “Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos”, agregó la actriz en la previa del lanzamiento de El juego del amor.

Según contó el compositor, la canción tiene un tiempo ya, pero quedó afuera de su último trabajo porque era algo distinto a lo que quería mostrar en Atte. Celli, su segundo álbum como solista. El tema lo produjo junto a dos talentos como Cachorro López y Ale Sergi, y quedó en pausa hasta que encontrara su lugar dentro de su propuesta.

En este mismo sentido, la China contó con alegría que esta colaboración es la primera de varias, y que juntos ya están trabajando en las canciones de su autoría, que ella confía en que puedan mostrar a partir de junio, aunque él se mostró más reticente. Pero eso, todavía, podía esperar.

El responsable del videoclip, Niko Sedano imaginó este escenario apocalíptico para narrar esta historia de amores y desamores. La guitarra española de Diego Mema aporta la cuota sanguínea. Y los dos cantantes conectan sus ojos y sus manos para decirse lo irremediable: “Nos quedamos solos en el juego del amor”. Que a esa altura, es quedarse solos en el mundo. O como se había preguntado la actriz en el vivo. “¿A quién irías a buscar cuando se termine el mundo?”.

