Agustina Cherri habló de la posible vuelta de Chiquititas con su hija Muna: “Sería increíble”

Agustina Cherri habló de la posible vuelta de Chiquititas con su hija Muna

Sin dudas Chiquititas marcó a, al menos, dos generaciones de jóvenes con sus historias infantiles y adolescentes transcurridas en el recordado orfanato Rincón de Luz. Agustina Cherri fue una de las protagonistas y allí interpretó a Milagros, personaje por el que hasta el día de hoy sigue siendo recordada.

“Con Chiquititas hice el traspaso de niña a adolescente. Y a mí me sirvió porque era como llegar a una casa, era como vivir adentro de un estudio. Ahí tuve mucho aprendizaje de lo humano, de lo profesional, de relacionarse con el otro, el respeto hacia el otro”, dijo Cherri en una entrevista con LAM (América).

“La única condición que me pusieron mis viejos en ese momento es que estudiaba y trabajaba. Imaginate que en ese momento los odiaba. Pero ahora, siendo madre, los entiendo”, le dijo la actriz a Ángel de Brito. Agustina tiene tres hijos: Muna, Nilo y Alba. La más grande -tiene 13 años y es fruto de la pareja que formó con Gastón Pauls, al igual que Nilo- es una ascendente cantante que brilla en cada una de sus apariciones en las redes sociales.

“Yo la tengo atada con un bozal. Olvidate. No tienen idea lo que es Muna. Hasta los 10 años no le mostrábamos la cara, teníamos recurso de amparo. Imaginate con el padre, cuidar a la nena. Pero cuanto la nena se avivó, dijo: ‘Mamita...’”, graficó Cherri acerca del vínculo que Muna tiene con respecto a la fama que heredó. “Yo chequeo todo lo que sube a sus redes. Si fuese por ella, olvidate. Pero bueno, yo la llevo porque es chiquita y los medios no son lo mismo que como eran cuando yo arranqué”, agregó.

“Hace poco se dijo que Cris quería que volviera Chiquititas, que vos tomes el rol de Romina Yan y tu hija, tu personaje. ¿En qué quedó?”, preguntó de Brito. “Lo hablamos en la última reunión que tuvimos con Cris. De hecho, Cris estuvo en Nueva York cuando Muna se fue a estudiar. Para mí, sería increíble. No solo por la experiencia de trabajar con mi hija, sino revivir todo eso. Es un programa que tiene 20 años, que sigue presente, las canciones... Sería alucinante. Pero tendría que ser mega la vuelta de Chiquititas”, puntualizó Cherri.

“Es fuerte, de hecho lo hablé con ella. Pero la vuelta de Chiquititas sería espectacular y hay que armarlo. A Muna le encantaría. todo lo que está relacionado con la música, le encanta. Si la llaman solamente para actuar, no quiere. Ahora está haciendo sus temas”, contó Agustina acerca de si su hija la acompañaría en esta aventura. Por otro lado, reveló que cuando Muna supo que su madre iba a LAM le pidió: “No hables de mí”.

Muna Pauls Cherri

Asimismo, Cherri contó que se lleva “re bien” con Cris Morena. “La quiero muchísimo. Yo viajé muchas veces a Nueva York con ella, porque en su momento era la novia de Tomás (Yankelevich). Viajaba por que él estaba estudiando allá. Ese ámbito lo viví mucho con Cris”, agregó.

¿Y cómo es Cris como suegra?, quisieron saber en LAM y Cherri contestó con una sonrisa: “Estaba todo muy mezclado. Era mi jefa, mi suegra... Me crié con ella, me enseñó y la quiero muchísimo”, reiteró.

