Nadia Baalbaki, la novia argentina de Eros Ramazzotti, contó que se vieron en Milán: “Lo aproveché al máximo”

Nadia Baalbaki, la novia argentina de Eros Ramazzotti, contó que se vieron en Milán

Desde que se separó en 2019 de Marica Pellegrinelli, la madre de sus dos hijos más chicos, a Eros Ramazzotti se lo vinculó con distintas mujeres. Sin embargo, en todo este tiempo el famoso cantante italiano optó por no oficializar ningún vinculo con ninguna de las señaladas.

En los últimos días apareció una foto en el que se lo ve muy cerca, casi en posición de beso, con Nadia Baalbaki, una periodista argentina de 33 años que conduce el programa Punto de Encuentro (Canal de la Ciudad) y también trabaja en El cálamo y su mensaje (TV pública) ciclo producido por el Centro Islámico de la República Argentina, en el que se promueve un espacio pluralista en el abordaje de la historia, la cultura, las creencias, la filosofía y la actualidad de la colectividad argentino-árabe y la comunidad islámica argentina.

Al trascender la foto, la palabra de Nadia se volvió necesaria para los programas de espectáculos y fue Intrusos (América) quien la obtuvo, a través del periodista Gonzalo Vázquez. “Fueron días moviditos. Bastante moviditos, pero traté de mantener el silencio lo más que pude... Y bueno, esto es lo que yo no quería que pase”, fue lo primero que dijo la periodista, entre risas y ante la situación de estar dando una respuesta en cámara.

La foto del beso entre Eros Ramazzotti y Nadia Baalbaki (Captura: "Intrusos", América)

“Nunca se habló de mí en este sentido. Trato de mantener un perfil bajo y se filtró... Se filtró y acá estamos”, agregó Nadia, quien admitió que el encuentro con Eros fue el pasado 23 de marzo en la ciudad de Milán. “Yo volví para Argentina el día 25″, dijo.

“Me llegó que vos estabas en el gimnasio, ves que alguien te empieza a seguir, y que era él. Y ahí, comienzan a hablar... Así empezó todo, ¿no?”, le preguntó Vázquez. Y ella confirmó: “Hacés muy bien tu laburo vos, eh. Tenés toda la data”. Luego, Nadia agregó más contexto: “En realidad, empezó en Buenos Aires: empezamos a hablar muy buena onda... Él es divino y nada, cuando llegué a Milán me escribió, no habíamos coincidido. En el medio, yo estuve paseando por todos lados. Y cuando volví para Milán, el último día que estuve ahí, lo vi”, dijo la periodista.

“No estuvimos solos, comimos con su secretario”, contó ella, pero Vázquez le apuntó: “En las fotos del beso no estaba el secretario...”. “Sí, es verdad... en algún momento se fue”, admitió. Asimismo, Nadia consideró que ella es “más chamuyera que él. No hizo falta que me lo chamuye. Era mi último día en Milán, así que lo aproveché al máximo, sí, sí”, dijo ella.

Además, dijo que tiene planeado volver a la ciudad en que conoció a Eros: “Yo seguramente vuelva a Milán a fin de año, por laburo. Así que no descarto volver a verlo”. “Se dice que sale con muchas chicas a la vez, que es una estrategia para darle celos a una de las ex...”, le dijo el periodista. Y ella cerró con desenfado: “No me sorprende. Cuando uno está soltero, sale con muchas personas. No hay un compromiso ahí, así que me parece que está bien”.

Nadia Baalbaki habló con Intrusos

Por último, Gonzalo Vázquez contactó -a través de Instagram- a Eros Ramazzotti por esta historia y el cantante le respondió: “Buenas noches Gonzalo, te envío uno de los tantos artículos que salen sobre mi en Italia. Con Nadia solo somos AMIGOS, no hay más. Creéme, cada vez que saludo a una mujer, automáticamente es mi nueva novia”, aseguró. Y sobre la foto en cuestión, dijo: “Parece un beso en la boca, pero no lo es”.

