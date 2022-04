Romina Richi contó que un colega intentó sobrepasarse con ella: “Lo acomodé de un cachetazo”

La actriz lo contó en Flor de equipo

Romina Richi fue invitada al ciclo Flor de equipo que conduce Denise Dumas por la pantalla de Telefe. Durante su participación en el programa, la actriz del espectáculo Sex reveló que tuvo una mala experiencia con un compañero de trabajo que intentó sobrepasarse. Lejos de quedarse de brazos cruzados, ella reaccionó con un golpe.

“Sí me ha pasado que se han zarpado y lo acomodé de un cachetazo frente a todos. Me acuerdo que me dijo: ‘Flaca, no sabía. Pensé que estaba todo bien’. No, no está todo bien, está todo mal. Es lo que me salió”, recordó mientras participaba de la sección Intragable, en la que los invitados deben contestar las preguntas con sinceridad o comerse alguna comida asquerosa.

“Un cachetazo, están como locos en el control. Me dicen que le des un cachetazo a Paulo (Kablan)”, dijo Denise en tono de broma. “¿Por qué, hizo algo? Bueno, si hizo algo malo se lo das... No, pobrecito”, le respondió Romina. “Hay actrices que la pasan mal y no se animan a acomodarlo. Vos le diste un cachetazo y lo pusiste en vereda”, le dijo la conductora.

Antes de terminar el juego, la artista manifestó que en una oportunidad estaba en una clase de artes marciales en Francia y un rival la golpeó: “¡Me noqueó! Me tiro una patada en la cabeza y me noqueó. Se supone que tenés que marcar los golpes. Él me dijo algo que yo no entendí, por el idioma, y me pegó una patada en la cabeza que me fui a negro. Terminé en el hospital haciéndome estudios por las dudas. Y después lo quería matar, me agarraron entre varios porque no podía creer que me hubiese pegado esa patada”.

Recientemente, Ricchi había contado que estaba en pareja nuevamente en el ciclo Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano por Telefe.“Estoy de novia”, afirmó muy contenta la ex participante del reality La Academia (ElTrece). “Hace poco, hace un par de meses”, amplió con alegría. Luego contó cómo se conocieron. “Fue en una reunión con amigos”, señaló. Ante las preguntas de Lozano, añadió que no fue en el marco de una cita sino que fue una sorpresa de la vida.

Romina Richi y Tomás Gabrich

“No estaba en mis planes, pero sucedió. Viste que cuando sucede hay que dejar también... venía como bastante tiempo sola y sucedió. Me enamoré”, reconoció la popular artista que se acababa de recibir de directora de ópera en el Teatro Colón. A continuación, la producción del programa mostró una imagen de la pareja en la pantalla grande del estudio y Tomás Gabrich recibió la aprobación de la conductora.

Por último, Romina contó que sus tres hijas, Valentina, Margarita y Bethania, ya conocen a su novio, y tiene su aprobación. Y en el mismo sentido, volvió a referir la excelente relación que mantiene con sus ex parejas. “Somos familia y tengo una hija con cada uno”, explicó en relación a sus ex parejas Máximo Gutiérrez, Fito Páez y Walter Abud, lo que derivó en una ironía de Lozano. “¿A la hora de viajar cuántos permisos llevás?”. “Es terrible, con el escribano soy íntima”, admitió siguiéndole el juego.





SEGUIR LEYENDO: