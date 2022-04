El periodista Carlos Campolongo fue víctima de un violento ataque en la vía pública: “La saqué barata”

Carlos Campolongo contó que fue golpeado en la vía pública

El viernes por la tarde Carlos Campolongo contó en Viviana con vos (A24) el violento ataque que sufrió en la calle y aseguró que ya tomó cartas en el asunto en la Justicia. El panelista relató cómo fue el momento en que un hombre lo empujó al suelo de manera sorpresiva y mostró las lesiones que tiene en el rostro, brazos y piernas, a causa de la caída. Indignado por lo ocurrido, detalló que averiguó la identidad de la persona que lo agredió y explicó los pasos a seguir en el terreno legal.

“El jueves iba a hacer una actividad deportiva, natación en este caso, y bajo al garage y veo que está toda la vereda levantada en la calle. Estaba vallado y estaban cambiando toda la vereda”, relató en un comienzo. “Quiero entrar por una de las puertas, tiene dos puertas, una de entrada de vehículos y otra de salida, como estaba cerrada ahí y no había permiso de obra, ni nada, quise entrar por la de salida”, continuó.

“Voy a la otra entrada y cuando estoy por subir a la vereda, un tipo flaco, alto y mucho más joven que yo, me dice ‘usted no pasa’ y me pone el brazo en el cuerpo. Yo le dije ‘sacame la mano y no me toqués’”, agregó. “Él me dice ‘Usted no pasa’, y ahí me pegó el empujón, sin una palabra más, yo no le dije nada y él me tiró con toda la fuerza para atrás, fuerza salvaje la verdad, así que les digo que la saqué barata...”, contó angustiado por la situación.

Carlos Campolongo mostró las lesiones que sufrió tras el ataque en la vía pública

El periodista aclaró que el hecho ocurrió cerca de una obra en construcción a pocos metros de su casa, y por eso su caída fue sobre los materiales que tenían listos para colocar en la calle: “Trastabillé, me fui para atrás de espalda y caí pesadamente en una pila de baldosas, que es la que iban a reponer”. En este sentido, comentó que quiso proteger su cabeza del impacto y trató de posicionar su cuerpo del lado derecho para caer de costado. “De ahí las heridas y el dolor que tengo en todo el cuerpo. Tengo golpes, moretones y en las piernas excoriaciones”, explicó mientras mostraba las heridas.

“Encima, después de empujarme, me empezó a patotear. Yo estaba en el suelo, lleno de polvo. Y me dice: ‘¿Vos sabés quien soy yo?’ Averigüé y es el capataz de la cuadrilla”, reveló. Más adelante Viviana Canosa mostró un video del momento en que fueron a buscar al agresor y reaccionó de manera amenazante ante las cámaras, haciendo gestos desafiantes y señalando sus genitales.

Sobre el final tomó la palabra Juan Manuel Dragani, abogado defensor del panelista, quien aseguró que pedirán la detención de la persona y también iniciarán la causa penal correspondiente. “Este señor sería Marcelo Víctor Silva y vive en la misma calle que vive Campolongo, a una distancia de 500 metros, cinco cuadras, así que el juez ya debería haber pedido la detención, para este tipo de casos no hay feriados. Esto no fue un hecho casual ni un hecho fortuito”, sentenció el letrado.

”Por estas horas deberían ordenar la detención de este señor. El día lunes nos estamos presentando como parte querellante, y obviamente si la Justicia no hace lo propio pidiendo la detención lo haremos nosotros. Aclaro que están las filmaciones de este señor pegándole a Carlos. Es decir que si él niega su participación en el hecho, le va a costar bastante probarlo”, concluyó Dragani.

