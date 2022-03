El desgarrador relato de Viviana Canosa sobre un intento de violación que sufrió a los 20 años: “En un momento preferí que me mate”

Viviana Canosa relató un intento de violación que sufrió a los 20 años (Video: "Viviana con vos" - A24)

La violación grupal que ocurrió el lunes por la tarde en Palermo, a plena luz del día, continúa causando repudio en todo el país. De hecho, fueron muchas las famosas que se mostraron indignadas en las redes sociales. Pero además, también motivó que Viviana Canosa recuerde en su programa de A24 un terrible episodio que sufrió años atrás.

“A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y quien era mi novio en ese momento”, comenzó relatando en Viviana con vos. Y detalló: “Yo laburaba en un lugar, en la radio, diseñaba...me comía el mundo, canchera, medio punk... laburadora siempre, nunca nada raro. Pero pensás que nunca te va a pasar nada. Y un día volviendo a mi casa, me esperaban mi novio y mis padres para cenar, estaba llegando y un tipo, con una navaja en la boca estómago y otra acá -en el cuello-.... me agarra y me deja absolutamente en blanco”. En ese momento, la conductora se detuvo y se solidarizó con la víctima del reciente hecho. “Por eso, abrazo fuerte a la familia y a esta chica. Porque a mí por suerte no me pasó”.

En ese sentido, continuó contando: “Yo iba caminando y faltaba media cuadra cuando veo que hay un auto lleno de hijos de p...., de tipos libidinosos, asquerosos, repugnantes, todos en p....Y en ese momento dije: ´antes de que me viole, que me mate´”.

“Lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Dije ´bueno, le pego una patada en los h..., le va a doler y va a soltar automáticamente las navajas´. Y fue lo que pasó. Yo le iba diciendo que se quede tranquilo, que iba a hacer lo que él me diga. En un momento dije: ´prefiero que me mate´. Entonces, me acuerdo que le pegué, dejé la cartera tirada y me asusté porque él la agarró. Le dije que me la devuelva y él me decía de la manera más guaranga cómo tenía que agarrar a cartera. Me acuerdo que no me la dio, no me la tiró y yo me fui corriendo a mi casa”, explicó. Y cerró: “Es el día de hoy que recuerdo que unos vecinos me contaron que escuchaban a una persona correr, como con pasos gigantes. Yo sentía que los pasos eran eternos, respiraba muy fuerte hasta que golpeé la puerta de mi casa, porque sentía que me perseguían”.

Viviana Canosa contó con detalles el terrible episodio que sufrió

Acto seguido, finalizó con una profunda reflexión: “No podemos defender a estos pibes. Se supone que si hacés militancia, que si estás con el barrio, en la comunidad, tenés una empatía, una mirada diferente hacia el otro, pero no”.

Cabe recordar que en las últimas horas, Flavio Azzaro había dado una polémica opinión sobre el ataque sexual que se produjo en Palermo. “No en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos”. Molesto con el repudio que recibió en las redes, el periodista aclaró: “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten”.

SEGUIR LEYENDO: