Cómo está hoy Isabella, la hija de 20 años de Denise Dumas y Germán Barceló

La conductora es madre de cuatro: Isabella y Santino, de su primer matrimonio, y Emma y Francisca, fruto de su amor con Campi

Denise Dumas felicitó a su hija mayor, Isabella, por su cumpleaños, y le dedicó sentidas palabras. La joven de 20 años es fruto del matrimonio anterior de la conductora con el músico Germán Barceló, con quien estuvo casada durante seis años. Emocionada por el recuerdo del día en que se convirtió en madre, compartió una tierna foto junto a su primogénita y también su ex marido celebró la ocasión con un conmovedor posteo sobre la paternidad.

“¡Feliz cumple, Isa de mi vida!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde supera los 600.000 seguidores. Aunque la ex participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) mantiene un bajo perfil, suele compartir su vida familiar en las redes sociales. Esta vez homenajeó a su hija con dos imágenes a pura complicidad: en la primera se las ve abrazadas y sonrientes, y en la segunda la joven monta un caballo, disfrutando de una de sus pasiones, la equitación.

Denise Dumas y su hija Isabella, de 20 años, fruto de su relación con Germán Barceló

“Te amo hasta el infinito. Hace 20 años me convertí en mamá con tu l legada, y fue lo más importante e increíble que me pudo pasar en la vida”, expresó conmovida. Y agregó: “Sos un orgullo para mí, mi chiquita. ¡Que seas siempre feliz! ¡Te amo tanto! Hoy se sigue festejando”. El cantautor, por su parte, eligió tres postales donde se lo ve abrazado a su hija: “Feliz cumple, hermosa de papá. Hace 20 años soy el ser más privilegiado agradecido del mundo. Tenerte en mis brazos por primera vez cambio la historia y el sentido de mi vida”.

Isabella, la hija mayor de Denise Dumas: la conductora se convirtió en madre a los 24 años

“Te quiero en mi equipo siempre”, remató emocionado, y en una de las fotos la joven posó sonriente acompañada de la pareja de su padre, la psicóloga Mavi Cerain, con quien el músico tuvo a sus dos hijos pequeños. Cabe recordar que Dumas y Barceló se casaron en 1999 y se separaron en 2005. Durante el matrimonio nacieron los dos hijos mayores de la conductora: Isabella y Santino. Un año después de la ruptura, Denise conoció a su actual marido, Martín Campi Campilongo, con quien fue madre de Emma, nacida en 2007, y Francisca, en 2012.

Padre e hija: Germán Barceló y su primogénita, Isabella

Germán Barceló incluyó en el posteo una foto con su actual pareja, Mavi Cerain, y su hija Isabella

En 2019 la conductora contó en Hay que ver (El Nueve) cómo había surgido su historia de amor con el cómico e imitador. “Me quedé hablando con él en ShowMatch, de casualidad, y yo trabajaba con José (María Listortti) en el teatro, ya éramos muy amigos con él”, explicó, y aseguró que el humorista fue clave en su rol de celestino. “Hablábamos mucho cada vez que nos cruzábamos y yo me dije: ‘Bueno, ojalá se haya quedado pensando en mí’, y no dije nada, pero al día siguiente en el teatro entró José a mi camarín y me dijo: “Vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?”, agregó.

“Y yo le pregunto: “¿Es Campi?”, recordó la ex modelo, que confesó que la primera salida fue de a cuatro, con Listortti y su esposa Mónica González. “El primer beso fue esa vez que salimos en parejas”, reveló. “Me hice el moderno, la invité a un restaurante marroquí, comida agridulce, y yo no sabía que ella odia la comida agridulce. Me hice el palermitano, y la tendría que haber invitado a la esquina de Pompeya”, aportó Campi en aquella charla. A más de quince años de la primera cita, se declaran felizmente casados y se acompañan en sus respectivos proyectos laborales.

