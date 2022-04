Dos ex que se casan: Sabrina Carballo y Chanchi Estévez tendrán su boda en El hotel de los famosos

Anunciaron la boda de Chanchi Estevez y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Los condimentos para la polémica en El Hotel de los Famosos estaban dados apenas comenzó el reality: la participación de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo, que fueron pareja años atrás, no iba a pasar desapercibida. Tan es así que, si bien al principio hubo “buena onda” entre ellos, durante un juego de preguntas y respuestas salieron a la luz mentiras y traiciones durante su relación.

De hecho, días atrás tuvieron un picante ida y vuelta. En un clima de confesiones sexuales y amores platónicos, la ex Amigovios le preguntó al Chanchi si le había sido infiel durante su relación. Como en sus mejores épocas, el ex Racing intentó gambetearla pero no tuvo escapatoria: “Sí”, alcanzó a susurrar. “Alguna pregunta más”, redobló Estévez, y su ex, luego de dudar, aceptó el convite. “¿Quién?”, indagó. Esta vez sí, el ex futbolista se guardó la respuesta y apeló a toda su picardía en el backstage, donde amplió los dichos sobre la infidelidad: “No por haber estado con otra mujer. Sino de pensamiento y esas cosas. Se lo podría haber dicho, pero se dio así”, aseguró.

Lo cierto es que este lunes, y en medio de un juego que les propuso José María Muscari, la ex pareja “anunció” su casamiento”. Todo comenzó cuando el director teatral les ordenó que saquen bolillas con diferentes consignas que debían contestar para seguir adelante. Al ex futbolista le tocó decir cómo sería su despedida de soltero, y apuntó: “Barco, mujeres, alcohol, amigos, burro y enano. Metemos todo”, contestó sin filtros. Entonces, apareció en escena Gabriel Olvieri, quien expresó: “No hay hotel cinco estrellas de lujo sin un casamiento, y acá lo va a haber. Lo van a organizar ustedes”. Y anticipó que serían dos de los concursantes los protagonistas de la boda. Y, como no podía ser de otra manera, los elegidos fueron Sabrina y el Chanchi.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo fueron pareja años atrás

“Siempre me quise casar. Me hubiese gustado casarme con el Chanchi”, dijo Carballo en el backstage. Y Oliveri agregó: “Van a tener la noche de boda en la suite con un desayuno especial”, mientras que el resto de los concursantes también reclamaba por la despedida de soltero. Estévez, por su parte, acotó: “Creo que el casamiento va a ser culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en ese momento”.

Cabe recordar que la relación entre ellos no fue simplemente un “touch and go”. Fue un noviazgo largo, en el que incluso llegaron a convivir y presentarse a sus respectivas familias. Se conocieron en un boliche de la localidad de Olivos y fueron vistos por primera vez juntos en el cumpleaños de Alejandra Romero, una ex pareja de Rodrigo Bueno. “Gracias a Maxi volví a creer en el amor. Es muy dulce y muy buen tipo. Eso es lo que más me importa de él, que sea buena persona”, había dicho ella cuando recién comenzaron a salir. Pero en 2011 el amor llegó a su fin y cada uno rehízo su vida. De él se supo muy poco y ella, aunque también de perfil bajo, fue protagonista de otros romances con figuras públicas como Nicolás Cabré y Luciano Pereyra ¿Resurgirá con esta boda ficticia el amor entre ellos?

SEGUIR LEYENDO: