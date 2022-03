Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se reencontraron en El Hotel de los Famosos: su historia de amor

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo se volvieron a encontrar en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

-Chanchi, vos ya conocés a alguien en el grupo.

-Sí, no me hagas acordar que me vuelvo.

-¿Hay chances de una segunda vuelta?

-Eh...sí

Esta conversación se dio entre Carolina Pampita Ardohain y Chanchi Estévez, en el programa debut de El Hotel de los Famosos. La conductora acababa de recibir a los 16 participantes, pero pocos conocían que entre dos de ellos había habido una historia de amor. Se trataba del ex futbolista y Sabrina Carballo, que mucho tiempo atrás tuvieron una relación que duró cinco años. La respuesta de él no solo sorprendió, sino que provocó la risa de todos los presentes, salvo la de la actriz, que lanzó: “¿Eh? Pero ni en p....”. “Hay un refrán que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan”, insistió Pampita. “Bueno, pero con el viento que hay acá...”, cerró con ironía Carballo.

El momento incómodo pasó, pero luego las cámaras del ciclo de El Trece, que están pendientes de los concursantes las 24 horas, los encontró en una situación bastante insólita. “Mirá, traje fotos”, le dijo Sabrina mientras le mostraba a su ex algunas imágenes de los perros que supieron tener en común y recordaban algunas anécdotas. “¿Ustedes en qué año fueron pareja?”, les preguntó Martín Salwe, que se veía intrigado con la historia. “Hace 15 años, yo tenía 24. No tuvimos hijos, sino perros”, confesó ella. Y remató: “Yo me llevé a los chiquitos, si vos te quedaste con la propiedad...”, lo que motivó las carcajadas de todos y, a modo de broma, Estévez atinó a irse. “Ah, te cag...”, disparó el ex locutor de ShowMatch, pero enseguida ella aclaró: “Nosotros teníamos una casa y un departamento, y el me dijo quedate con el departamento, pero yo no quería nada”.

“Es un poquito intensa, pero bueno, la aguanté tanto tiempo....aguantarla un ratito más no pasa nada”, expresó divertido el ex Racing en el backstage. Sin embargo, ambos dejaron en claro la buena onda que tienen: se los vio muy compinches observando las fotos que había traído la actriz y conversando sin problemas. “Lo quiero un montón, es como de la familia”, señaló ella en el detrás de escena.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo recordaron viejos tiempos de su relación (Video: El Trece)

Lo cierto es que la relación entre ellos no fue simplemente un “touch and go”. Fue un noviazgo largo, en el que incluso llegaron a convivir y presentarse a sus respectivas familias. Se conocieron en un boliche de la localidad de Olivos y fueron vistos por primera vez juntos en el cumpleaños de Alejandra Romero, una ex pareja de Rodrigo Bueno. “Gracias a Maxi volví a creer en el amor. Es muy dulce y muy buen tipo. Eso es lo que más me importa de él, que sea buena persona”, había dicho ella cuando recién comenzaron a salir.

Pero en 2011 el amor llegó a su fin y cada uno rehízo su vida. De él se supo muy poco y ella, aunque también de perfil bajo, fue protagonista de otros romances con figuras públicas como Nicolás Cabré y Luciano Pereyra. De todas formas, nunca quiso hablar en profundidad de su intimidad. Quizás en este reality el público la pueda conocer más. Por lo pronto, los condimentos para la polémica ya están: o los roces en la convivencia serán inevitables, o quizás, resurja el amor. Es un hecho, la indiferencia será muy difícil entre ellos.

