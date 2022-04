Llega Masterchef Celebrity, la revancha: cuándo comienza y quiénes serán los participantes

Llega Masterchef Celebrity, la revancha, por Telefe

Finalizada la tercera temporada de Masterchef Celebrity, Telefe anunció la llegada de una nueva emisión del ciclo que conduce Santiago del Moro y que también tendrá a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como jurado. Esta vez, no será una otra edición del reality gastronómico sino que contará con los participantes que ya pasaron por la cocina más famosa del mundo.

Se trata de Masterchef Celebrity, la revancha, en donde habrá 10 famosos que estuvieron en temporadas anteriores: Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, María O’Donnell, Georgina Barbarssa, Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu-, Mica Viciconte -flamante campeona de esta última edición- y Joaquín Levinton.

VER TAMBIÉN Mica Viciconte, la ganadora de Masterchef Celebrity 3: “Ahora me voy a abocar al bebé”

“Se van a batir a duelo para ver quién gana este certamen. Cada domingo, un nuevo desafío”, promociona Telefe sobre el ciclo que comienza el próximo domingo a las 22:15 y que tendrá una edición semanal. Por caso, esta noche comienza Manos Arriba, Chef!, que irá de lunes a jueves a las 23:30 y cuya segunda temporada estará disponible en Paramount+.

Allí, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se enfrentarán entre sí para conocer quién es el mejor cocinero de ellos, formando equipo con otros participantes para preparar platos distintivos en una competencia cronometrada en la que no pueden usar sus propias manos para cocinar.

En tanto, cada uno de los 10 episodios contará con la participación de dos invitados que se enfrentarán en la cocina. Se presentará un plato del día de “altísima dificultad” que corresponderá a la especialidad del host que esté presentando en cada oportunidad.

VER TAMBIÉN Los mejores memes de la gran final de Masterchef Celebrity

El video de la consagración de Mica Viciconte (Video: "Masterchef Celebrity 3", Telefe)

Recientemente consagrada campeona de Masterchef Celebrity 3, Mica Viciconte habló con Teleshow y contó que en una primera instancia había dudado en aceptar la convocatoria porque debió dejar tres proyectos laborales. “Fue un desafío, pero decidí jugármela y rezar que me vaya bien o, por lo menos, no ser la primera eliminada, como para justificar mi pérdida de trabajo”, dijo quien también aseguró que su balance por su paso por el certamen es “positivo, nada negativo”. “La pasé súper bien, aprendí muchísimo, fue como un desafío también porque a cada uno le pasaba de tener miedo a entrar y no saber con qué encontrarse, el miedo a quedar como primera eliminada”.

“Me conocieron en una etapa en donde estoy embarazada, entonces también me encontraron en un momento más sensible y en este tipo de competencias está bueno que la gente vea realmente quiénes somos”, agregó quien está esperando la llegada de su primer hijo, Luca -tiene fecha para la primera semana de mayo-, fruto de su relación con Fabián Cubero. “Lo re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno...nueve meses encerrada en una casa”, dijo quien también será parte de Masterchef Celebrity, la revancha.

SEGUIR LEYENDO: