A 12 años de su relación, Sabrina Carballo y Chanchi Estévez revelaron mentiras y traiciones durante su pareja

En una nueva emisión de El Hotel de los Famosos, los participantes aceptaron uno de los desafíos propuestos por la producción: un juego de preguntas y respuestas. El encargado de dárselo a sus compañeros fue Maximiliano Chanchi Estévez, que por estos días es miembro del staff. Y entre los huéspedes se encontraba ex novia, Sabrina Carballo, con quien tuvo una relación 12 años atrás.

Cuando la actriz y el ex futbolista se reencontraron frente a las cámaras lograron aclarar algunas situaciones de aquel entonces, pero sin dar demasiadas precisiones ya que ambos buscan dejar su relación en la intimidad de ellos. En tanto, han llorado al momento de recordarla.

“¿Qué no perdonarías nunca?”, leyó Carballo en el papel que le tocó. “Que me mientan”, respondió de manera categórica. De inmediato, su compañero Martín Salwe -que estaba entre los jugadores- le preguntó si Chanchi Estévez le había mentido cuando estuvieron en pareja. “Una vez lo intentó, pero lo descubrí. Se fue y volvió”, relató la actriz sobre el episodio que vivió años atrás con su entonces novio, con quien había convivido.

Luego, el ex jugador se acercó a la mesa y los participantes lo invitaron a ser parte del juego. De inmediato, tomó un papel que resultó ser el mismo que le había tocado a su ex mujer, quien intentó alertar la situación, pero sus compañeros quisieron que respondiera de todas formas. “¿Qué no perdonaría nunca? La traición. No tanto la mentira. La traición”, contestó de manera enfática Estévez.

“¿Sabri alguna vez te traicionó?”, quiso saber Salwe, bajo la mirada atenta de los presentes. El deportista, en tanto, eligió el silencio y continuó con sus tareas dentro del hotel ubicado en la zona de Cañuelas. “Me tengo que llevar estos elementos”, dijo generando la reacción de sus compañeros, quienes de inmediato comenzaron a cantarle “traicionera” a la actriz. Luego, frente a cámara y sin que sus compañeros la escuchen, admitió que sí había traicionado a quien fuera su pareja.

Días atrás, habían surgido las versiones de que Carballo habría engañado a Estévez con el actor Nicolás Cabré, con quien ella luego tuvo un romance durante dos años. Y mientras en Momento D -el programa que conduce Fabián Doman las tardes de El Trece- daban distintas informaciones que involucraban a Chanchi y al actor, el conductor leyó al aire un mensaje que recibió sobre un episodio que tuvo lugar en un boliche que frecuentaban los futbolistas.

“El que le pega a Nico Cabré es el hijo de un técnico de futbol, amigo del Chanchi. Cuando Chanchi se fue a jugar afuera, Sabrina y él ya estaban peleados, por eso ella no viajó. Ella espera que vuelva para separarse bien. Nico salía del boliche, el hijo del técnico lo increpa, Nico salta y ahí cobra”, repitió el periodista la información que recibió.

En tanto, Rulo Darian Schijman aseguró que “además de Sabrina, Chanchi estuvo con otra de las chicas que actualmente están en el Hotel de los Famosos”. “Es una excelente persona, pero es revoltoso”, consideró el panelista.

Nicolás Cabré

Su historia de amor. Ambos cultivan un bajo perfil, al punto tal que el tiempo que estuvieron juntos no daban entrevistas ni hablaban de su vida privada. Tampoco hay demasiadas fotos de revistas, solo las que ellos se tomaron en la intimidad de la pareja, pero que quedarán justamente en el recuerdo de cada uno. Para ese entonces ambos estaban más que consolidados en sus respectivas carreras profesionales: ella como actriz y él como futbolista.

Sin conocer con precisión la fecha exacta, el romance nació en un boliche ubicado en Olivos, en zona norte. Fue entre el 2005 y el 2007, según ellos mismos contaron públicamente. Y la relación duró cuatro años, según el propio ahora exfutbolista contó en el reality de El Trece. Al principio lo mantuvieron en secreto, al menos no iban a lugares públicos. Al primer lugar que fueron y en donde se mostraron como una pareja ya consolidada fue en el cumpleaños de Alejandra Romero, ex novia de Rodrigo Bueno.

“Gracias a Maxi volví a creer en el amor. Es muy dulce y muy buen tipo. Eso es lo que más me importa de él, que sea buena persona”, dijo Sabrina en alguna de las pocas oportunidades que se permitió hablar públicamente de su relación, aquella que cuidó desde un principio.

Durante los cuatro años que estuvieron juntos, Sabrina y Chanchi compartieron proyectos de vida y de pareja: apostaron a la convivencia y agrandaron su familia con la compañía de mascotas. También compartieron los distintos eventos familiares, como cualquier pareja.

El reencuentro de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

La ruptura llegó cuando el deportista se fue a jugar al exterior y ella se quedó en la Argentina cumpliendo con compromisos laborales. Pensaron que podrían superar la relación a distancia, pero no se dio como ellos lo esperaban. “Se gastó la relación”, dijo él frente a su ex, y también delante de sus compañeros de certamen. En 2008 jugó en Cerro Porteño de Paraguay y luego, en 2010, defendió la camiseta de Gela Calcio, en Italia.

En 2011 regresó a jugar al país, pero para ese entonces la relación ya no tenía retorno. Ella había tomado la decisión de separarse y ponerle punto final, y a la distancia. En tanto, en la división sí habían logrado llegar a un acuerdo. “Yo me quedé con el perro y le dije a él que se quede con el departamento porque yo no quería nada”, contó la actriz.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez recordaron su historia de amor (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

“Es un poquito intensa. La aguanté tanto tiempo que aguantarla un poquito más, ya está”, bromeó Estévez sobre el reencuentro con su ex pareja 12 años después y en el reality. En el mismo, se dieron una serie de charlas íntimas en la que, lejos de querer ahondar en demasiados detalles, la ex pareja rompió en llanto al recordar sus vivencias. “Lo importante es que a él lo amo. Nunca se terminó. Él es mi familia. Si mañana necesita un órgano se lo doy. Lo amo de verdad”, aseguró Sabrina mostrando seguridad y veracidad en sus palabras.

Luego, y ya entre lágrimas, admitió que siente culpa por haber decidido terminar la relación pese a que él en aquel entonces quería luchar por su amor. “Yo lo quiero y siento que le rompí el corazón. Los dos nos sentimos muy mal”, recordó lamentando y mientras veía al exfutbolista secándose las lágrimas. “Yo la quiero mucho y también soy un tipo que me emociono”, sostuvo él.

