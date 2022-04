De sus inicios en Verano del 98 y el papelón frente a Mirtha Legrand al bajo perfil: Tomás Fonzi, el subcampeón de Masterchef Celebrity 3

Tomás Fonzi, el subcampeón de Masterchef Celebrity 3

“Fue y es una experiencia que me la voy a llevar para siempre. Por momentos fue muy duro, arduo, estoy trabajando los siete días de la semana, también haciendo teatro...Gracias, ya gané, ¿dividimos esto por la mitad, no? ”. Tomás Fonzi acababa de perder la final de perder la final de Masterchef Celebrity, pero no por eso el humor que tanto lo caracteriza, y por eso le hizo un guiño a su rival, Mica Viciconte, que ya tenía el trofeo en sus manos.

Entró al reality solo con la esperanza de llegar a finales de diciembre, pero él mismo se sorprendió con su propio desempeño. Nunca imaginó llegar a tanto. Y aunque no se llevó el primer puesto, se quedó con algo mucho más valioso: el cariño del público, que si bien lo sigue desde hace más de 20 años, esta vez lo vio en un nuevo rol y, por caso, las nuevas generaciones tuvieron la oportunidad de “descubrirlo”. De hecho, no faltaron los memes de miles de internautas “enojados” porque su ídolo no había ganado. “Vamos a romper todo, tenía que ganar Tomás Fonzi”, “Perdió Tomás Fonzi en Masterchef, mañana en el cole, yendo al laburo...”, expresaron algunos usuarios con fotos que representaban la bronca y la tristeza.

Como tantos otros actores, comenzó su carrera de la mano de Cris Morena. Fue en Verano del 98, una de las ficciones juveniles más exitosas, en donde compartió elenco con su hermana Dolores. “Fue una contención que estuviera ella. Era mi primer trabajo y no había estudiado teatro. Estaba muy apichonado”, había declarado Tomás en esa época.

El elenco de Verano del 98, entre quienes estaban Dolores y Tomás Fonzi

Unos años más tarde, en 2003, llegó otro éxito: Costumbres Argentinas. Allí, compartió el protagónico con Daniela Herrero y Juana Viale, que también empezaba a dar sus primeros pasos en la televisión. Durante las grabaciones, se enamoró de la nieta de Mirtha Legrand, con quien tuvo un romance durante algún tiempo. Y aunque mucho no habló al respecto, el año pasado lo había recordado en una entrevista con Jey Mammon, a quien le confesó un insólito papelón que hizo en la casa de la diva de los almuerzos.

“Estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004. Había un evento y fui muy cansado, realmente muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es riquísimo, un terciopelo. Me senté en un sillón afuera y...”, comenzó relatando, pero el conductor intervino: “La quedaste y todos se fueron”. “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo, con una capa de escarcha y la señora pasó y con el dedo me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, creo que se autoprotegió”, había contado entre risas.

La insólita anécdota de Tomás Fonzi con Mirtha Legrand (Video: "Los Mammones" - América)

Poco después, ese breve noviazgo con Juana terminó, y conoció a Leticia Lombardi, con quien aún hoy sigue en pareja y es la madre de sus hijos, Violeta y Teo. El resguardo de su intimidad es tal que rara vez sube fotos con su familia en las redes sociales. Y, recién días atrás, se supo que habían pasado por el Registro Civil en febrero. “No me costó nada tomar la decisión, porque sostengo lo que decía antes: es apenas un trámite burocrático. Al final, terminó teniendo también mucha simbología, porque es algo que está en nuestro ideario, nuestra cultura... Casarse, poner la firma, decir ‘sí’. Pero no hay lazo más profundo y eterno que tener hijos con ella. Ese es un lazo de por vida. Pero sí, es un poco celebrar nuestra historia”, contaba a fines de marzo en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez).

Tomás Fonzi y su mujer Leticia Lombardi, años atrás (Foto: Verónica Guerman/Teleshow.com)

Mientras tanto, su carrera actoral no paró: participó de numerosas ficciones como Los Roldán, Mujeres Asesinas, Botineras, Los Únicos, Graduados y Esperanza Mía, entre tantas otras, además de darse el lujo de rodar varias películas. Y como actor, no pudo evitar las escenas de amor, esas que suelen generar incomodidad en la pareja de la vida real de quien las encarna. “No es fácil. Yo no sé si podría ver a mi mujer trabajar de eso, de besarse con otros. Solemos ver juntos el programa con mi mujer y en cada beso con algún personaje que me toque, recibo un pellizco”, había afirmado entre risas en 2018, cuando formaba parte del elenco de Mi hermano es un clon (El Trece). “Los besos son siempre actuados, de ficción. Mi mujer conoce los verdaderos, es otro despliegue. Confieso que he tenido escenas complejas y he organizado algo para hacer justo ese día para no ver el capítulo”, había agregado al respecto.

Y después de la cuarentena más estricta, la televisión lo volvió a convocar. Esta vez no como actor, sino en un rol completamente diferente: como participante de un reality culinario. Pero no le fue nada mal: se consagró subcampeón frente a una dura competidora. Y, aún así, tampoco dejó su gran pasión, el teatro. Junto a Sofía Pachano, Fede Cyrulnik, Roberto Peloni, Mica Lapegüe y Lionel Arostegui, se luce en Somos Nosotros, una obra que realiza de jueves a domingo en el Paseo La Plaza.

Tomás Fonzi junto a su madre, María, su mujer Leticia y su hija Violeta en la final de Masterchef Celebrity 3

Así es su profesión, una rueda que gira y hoy está en la cima, pero mañana puede cambiar. Y eso él lo tiene más que claro. “De repente estás en un proyecto que le está yendo bárbaro, estás súper contento, en la cresta de la ola, termina, y al día siguiente estás de vuelta abajo, arrastrándote. Una montaña rusa emocional compleja de llevar adelante”, había dicho tiempo atrás a Teleshow.

