Claudia Villafañe, íntima: “Soy más compañera de mis yernos que de mis hijas”

La ex de Diego Maradona charló con Flor de equipo

Más allá de la gran exposición que tuvo al consagrarse campeona en el reality Masterchef Celebrity, Claudia Villafañe resguarda mucho su vida privada. Pero, algunas veces se relaja y da declaraciones muy interesantes sobre su familia, especialmente sobre su relación con sus hijas, Dalma y Gianinna, frutos de su matrimonio con Diego Maradona.

En una entrevista telefónica en el ciclo Flor de Equipo (Telefe) le consultaron qué opinaba sobre la reconciliación de Gianinna con Daniel Osvaldo, luego de tres meses de estar separados. El músico blanqueó la noticia al publicar en sus redes una foto junto a la joven en la que están a punto de besarse. “Te amo, Dinorah de mi vida”, agregó el cantante, y etiquetó a su pareja. Ella se emocionó con el posteo y además le respondió con una propuesta. “Nahhh, bueno. ¿Querés ser mi novio? Te amo, amor de mi vida. ¡De mis momentos preferidos!”, expresó conmovida.

“Gianinna está bien por suerte, yo quiero la felicidad de mis hijas y si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, aseguró. Cuando la periodista Nancy Pazos le dijo que no la escuchaba muy convencida, Claudia le respondió: “No digas eso, no me gusta hablar de los temas cuando ellas no lo hablan. Si ella lo hablaría no tendría problemas. Si mis hijas son felices, yo comparto la felicidad de ellas. Después me dicen: ‘para que hablás si nosotros no hablamos de tus cosas’...”.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Además, la conductora Denise Dumas le consultó cómo era en su rol de suegra y si les preparaba comidas a sus dos yernos, el mencionado Daniel Osvaldo y Andrés Caldarelli (el esposo de Dalma). “Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas en esos momentos”, aseguró La Tata con total sinceridad.

Luego, reconoció que esta actitud a favor de sus yernos le ha traído discusiones con Dalma y Gianinna: “Ellas me lo recriminan un poco. Me dicen: ‘En vez de defenderme a mí que soy tu hija’. Pero yo les contestó: ‘Si no tenés razón, no te voy a defender’...”.

Por otra parte, en el programa de Telefe le consultaron respecto de la denuncia por abuso sexual de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia. Luego de la declaración indagatoria del ex futbolista, donde negó los hechos y se declaró inocente, el juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito. Esto significa que el magistrado considera que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando.

Al respecto, Villafañe manifestó: “Yo no compartí cosas con ellos como compartí con el Turco (Naím) y su familia. Me encontraba con Mariana en la cancha o en la concentración, no llegué a compartir cosas con ellos. Diego y Claudio se amaban porque eran muy amigos, pero yo no tuve relación. No me quiero poner de un lado o del otro porque no conozco la interna de la familia. La interna de una pareja la saben solo ellos dos”.





