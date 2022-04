Polémica por la millonaria subasta de la supuesta camiseta que Maradona usó ante Inglaterra en el 86: “Están mintiendo”

La versión de Dalma Maradona sobre la camiseta subastada por Steve Hodge

Inmediatamente después de que la casa de subastas británica Sotheby’s anunciara que se pondrá en pugna la camiseta que Diego Armando Maradona usó en los cuartos de final de la Copa del Mundo México 86 ante Inglaterra, el mundo de los coleccionistas se revolucionó. La pieza pertenece al inglés Steve Hodge, que hace tiempo contó que encontró desprevenido al astro albiceleste y le pidió cambiar la remera tras su magistral actuación en el estadio Azteca. Sin embargo, desde el seno familiar del Diez desmintieron la versión del británico.

“No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, reveló Dalma Maradona en el programa Un día perfecto de Radio Metro.

La mayor de las hijas de Diego, ahondó: “La del primer tiempo la cambias porque no sabés que va a pasar en el segundo, me imagino. No la tiene este hombre, pobre igual. No la tiene él. Fehacientemente. Sé quién la tiene. Yo sé perfectamente que él no la tiene. No creo que sea esa. Es más, no es. Tampoco quiero decir quién la tiene porque es una locura”. Y añadió: “Un segundo pensalo. La anédota es ‘lo agarré tan desprevenido que me la dio’. Dale, el día de su vida fue. Pero no lo confirmé yo, lo dijo él. ¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?”.

Una de las camisetas más cotizadas de todos los tiempos: ¿es la del primer o segundo tiempo contra Inglaterra?

Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, suscribió la versión de su hija: “Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado. Yo no creo que este jugador necesite el dinero. Salvo que la quiera subastar para hacer una obra de bien. Estaría bueno que la AFA la compre”. Estiman que la subasta puede llegar a cotizar la reliquia argentina en una cifra cercana a los 5 millones de dólares.

Dalma fue contundente con una última reflexión: “Yo no digo esto porque el tipo me parece un ladri total que está haciendo guita con algo que no tendría que hacerlo, sino porque es la verdad. La gente que va a participar de esa subasta tiene que saber que también es una camiseta importante la que tiene: la del primer tiempo sin goles. Una pena, qué sé yo. Igual siento que no soy objetiva porque para mí esa camiseta no tiene valor. Si quisieras hacer una subasta, no podés”.

