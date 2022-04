Karina Jelinek ofrece recompensa por un insólito objeto que le robaron durante el festejo de su cumpleaños

Karina Jelinek festejó sus 41 pero, durante la fiesta, alguien se llevó un cartel de la decoración

El último fin de semana, Karina Jelinek celebró a lo grande. La modelo realizó una increíble fiesta en su casa de Nordelta para recibir sus 41, y se dio el lujo de invitar a varios famosos, entre quienes se encontraban Ana Rosenfeld, Mariano Caprarola, Eduardo “Coco” Fernández y Virginia Elizalde. Además, oficializó su convivencia con Flor Parise, su íntima amiga.

Pero entre tanto DJ y baile, y a pesar de haberse divertido como nunca, en las últimas horas Jelinek hizo una “denuncia” en sus redes sociales y pidió ayuda a sus seguidores. “Si alguien sabe quién se robó mi cartel #lodejoatucriterio, porfa avisen que hay recompensa”, escribió en una story en la que mostraba una foto suya posando y, detrás, se vislumbraba el cartel luminoso con su frase fetiche, que formaba parte de la decoración que encargó especialmente para ese día y que fue realizada por el reconocido ambientador Ramiro Arzuaga. Al parecer, uno de los invitados quedó maravillado con esa inscripción y pensó que podía llevársela del lugar, quizás, como un souvenir.

Karina Jelinek "denunció" el robo de un cartel durante su fiesta de cumpleaños

En tanto, Karina también se encargó de mostrarle a sus followers algunas fotos de la intimidad de la celebración. “Quiero compartirles cómo fue mi cumple y todas las marcas que me acompañaron haciendo posible este sueño”, escribió en un posteo y agradeció a cada uno de los que colaboraron. Y cerró: “Mostraré por partes en videos y fotos cómo fue toda esa noche de mis sueños. Desde chica que quise festejar un cumple así y gracias a Dios fui bendecida de esta manera”.

Algunas fotos del cumpleaños de Karina Jelinek

Por otra parte, esa noche también fue entrevistada por el notero de Socios del Espectáculo, quien le consultó: “¿El proyecto de ser mamá también es un deseo?”. “Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está...”, le contestó Jelinek, muy emocionada por la posible llegada de su bebé. Aunque, en diálogo con Teleshow, dejó en claro que para ese proceso todavía falta bastante. Y que por el momento no tiene intenciones de casarse. “Capaz que lo dije en broma”, aseguró.

Cabe recordar que desde hace tiempo Karina viene manifestando su deseo de convertirse en madre. En febrero de 2021, hizo referencia al tema a través de sus redes sociales. Todo surgió a partir de un tuit del periodista Tomás Dente: “¡¡¡Atención!!! Karina Jelinek desde el exterior está considerando alquilar un vientre y ser MAMÁ”.

La conductora acusó recibo y replicó el tuit del periodista: “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”. Más tarde, en junio de 2021, habló con mayor profundidad sobre sus deseos de tener un bebé . Más tarde, en junio de 2021, habló con mayor profundidad sobre sus deseos de tener un bebé cuando fue invitada al programa PH, Podemos Hablar (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff.

En aquel programa, Karina comenzó relatando que contempla diferentes alternativas para ser mamá. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, señaló la cordobesa. Luego, Andy le preguntó cómo era el mecanismo en el caso de que se decidiera por la segunda opción. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, explicó la modelo. Y reveló sus ganas de hacerlo en el país.

