El filoso cruce entre Nancy Pazos y Denise Dumas por la eliminación de Masterchef Celebrity: “No te conviene”

La panelista aseguró que la conductora se convertirá en una gran "actriz" por la emotiva gala de eliminación

El martes tuvo lugar una emotiva gala de eliminación en la semana final de Masterchef Celebrity 3. Luego de quebrar en llanto, Denise Dumas se despidió del programa de cocina, y al día siguiente recordó su salida del reality en su rol de conductora de Flor de Equipo (Telefe). Cuando estaba por presentar el tape mantuvo un tenso ida y vuelta con Nancy Pazos, y Analía Franchín cuestionó el filoso comentario de su compañera.

Mientras Denise reconocía las malas pasadas que le jugó el tiempo en la última prueba de pastelería que la dejó afuera del certamen, Pazos la interrumpió con una frase que desconcertó a todos. “Eso no es lo único que ha dejado Denise en su paso por MasterChef Celebrity. Yo creo que se viene una gran actriz. Una gran actriz…”, expresó la panelista.

Ante el incómodo silencio de la conductora, que intentaba comprender lo que quiso decir, Nancy se justificó: “Lo digo porque ahora se viene un momento de drama y vos hiciste llorar a todo el mundo, ¿o no?”. Antes de que Denise pudiera mediar palabra, Analía la cruzó sin filtro: “¡Entonces no le creíste!”. Sin perder la sonrisa, la ex participante trató de calmar las aguas y buscó un punto medio entre ambas: “Digamos que fue un momento dramático, eso sí”.

Denise Dumas y Nancy Pazos protagonizaron un tenso momento en Flor de Equipo

Noelia Antonelli también tomó partido y le hizo una ácida recomendación a la conductora: “No te conviene que presente Nancy los tapes”. Dumas dejó pasar la advertencia y se limitó a presentar el informe: “Fue un momento triste, la verdad es que me mezcló todo, veánlo porque repetiría dos veces lo mismo”. Cabe recordar que desde hace tres semanas la esposa de Martín Campi Campilongo asumió la conducción tras la salida de Florencia Peña.

Pocos días antes había ocurrido la fuerte pelea en vivo entre Pazos y Franchín sobre el machismo. En aquel enfrentamiento de opiniones Antonelli ya había expresado su postura y coincidió con la forma de pensar Analía. Casi un mes más tarde, la tensión sigue presente, aunque conviven como integrantes del panel de ciclo y la conductora lleva las riendas con espíritu de tregua.

La eliminación de Denise Dumas en Masterchef Celebrity

La conductora se despidió del reality y solo quedan tres participantes camino a la final

La torta Paris brest, hecha de masa bomba rellena con crema de avellanas, fue el plato que la dejó afuera de las cocinas más famosas del país. Donato de Santis remarcó que la masa había quedado apelmazada. “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos”, aportó Betular, luego de felicitarla por el intento. “La verdad que hoy vine muy enfocada, y si me voy, me voy feliz porque pude hacer todo y esa era mi meta. Quería ser prolija y ser capaz de enfrentar lo que me pongan en frente”, reflexionó la conductora.

Cuando llegó el turno de Juariu, los expertos advirtieron errores muy similares a los de Denise, pero en cuanto al criterio estético preponderaba su emplatado. Tras una tensa definición, los jurados le comunicaron a Fonzi que se convertía en el segundo semifinalista junto a Viciconte. Luego llegó el momento del anuncio del nuevo eliminado: “Quien se va esta noche es Denise Dumas”, afirmó Betular.

Invadida por la emoción, comentó detrás de cámaras: “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta donde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”. Mientras Denise no podía evitar que rodaran algunas lágrimas por su rostro, Donato quiso destacar su personalidad alegre y confesó que se siente identificado con ella.

“Sos de las personas que en este programa y en tu vida te gusta pasar barreras. Además de tu baile y tu alegría me gusta que quieras brindar felicidad a los demás, y a veces es un poco para ocultar alguna tristeza”, reconoció el chef. Germán Martitegui también se emocionó, y expresó: “Te vimos crecer en cada momento como persona; siento que había una lucha interna tuya, te jugaste por lo que vos querías, y me parece que animarse a apostar es muy valioso. Te queremos mucho y te vamos a extrañar”.

SEGUIR LEYENDO: