Al borde del llanto, Florencia Peña habló tras la discusión de Analía Franchín y Nancy Pazos: “Me angustia mucho esta situación”

El tema de la violación por parte de un grupo de seis hombres a una chica de 20 a plena luz del día en el barrio porteño de Palermo trajo muchos debates a la televisión. Uno de ellos fue el que se abrió en Flor de Equipo, el programa de Flor Peña en Telefe, en el cual Nancy Pazos aseguró que si se es machista se es violador, lo cual sacó de quicio a Analía Franchín, quien no opina lo mismo.quic

Después del tenso ida y vuelta que tuvieron el día martes, en el programa volvieron a hablar del tema y Nancy Pazos se refirió al padre de Franchín y a su madre. Cabe destacar que antes, Analía había dicho que su padre era machista porque era de otra época pero que jamás había abusado de una mujer por eso.

En el marco del día de la mujer, en el programa, Franchín se refirió a los dichos de Nancy sobre su padre y fue contundente con su descargo. “Me parece que está bueno hoy destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad lo que hacemos es pregonar el machismo”, comenzó la periodista ante su compañera

“Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no, mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz”, dijo Franchín hablándole directamente a Pazos, a quien además acusó de tener actitudes machistas.

Tras un nuevo enfrentamiento que se vivió este martes en vivo entre las panelistas del ciclo, Florencia Peña tomó la palabra y se refirió al borde del llanto a la situación que se pudo ver en el programa. “Nosotros vamos a cumplir un año y cinco meses al aire. Y para mí una de las cosas más lindas que sucedieron en el programa fue cómo nos llevamos y eso es así. Me angustia mucho esta situación porque saben que las quiero a las tres”, dijo la conductora.

“Con las tres tengo una relación distinta. Las admiro profesionalmente, me encanta la disidencia. Lo saben. Nunca jamás algo que sucede en un debate en el programa sale fuera del programa. Tenemos una gran relación”, continuó haciendo alusión también a Noelia Antonelli, que también enfrentó a Pazos al asegurar que la periodista llamó a un productor del programa para quejarse porque ella iba a presentar un informe sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Con voz quebrada y transitando los últimos programas en su rol de conductora, Peña aseguró: “Analía tenía ganas de decir algo. Me encanta que vos, Nancy, hayas podido contestarle, más allá de que no estén de acuerdo. Lo que nosotras hablemos en privado, queda ahí, ya lo sabés, es así. Soy de las que creen que las cosas se tienen que dirimir puertas para adentro. Entiendo lo que pasó. Lo que pido es que por favor no borremos lo que hemos construido, porque nosotras fuimos distintas en este proceso de televisión abierta”.

“Fuimos siempre un programa que intentó llevar amorosidad y buena onda a la gente. Tratar de ser inteligentes a la hora de comentar o ser empáticas con las demás mujeres. No quiero que borremos con el codo eso porque es algo que hemos construido como programa y que me quiero llevar el viernes”, siguió Flor. “Me gustaría dar vuelta esta página y lo que haya que hablar, chárlenlo en privado entre ustedes. Hay cosas que me exceden. Ustedes saben que soy una persona que pienso libremente y las banco a cada una con su individualidad porque así creo que tiene que ser la vida. Pero me parece que hasta acá”, concluyó.

