El exabrupto de Denise Dumas que enojó a los jurados de Masterchef Celebrity

Cada vez quedan menos participantes en Masterchef Celebrity y, en este sentido, la competencia se pone cada vez más difícil. En especial, los domingos de eliminación, en los que nadie quiere ser el próximo en abandonar el reality. Por eso es que Mica Viciconte, Malena Guinzburg, Cathy Fulop, Denise Dumas y Joaquín Levinton tuvieron que enfrentar una complicada prueba para asegurar su pase a la próxima semana.

En medio de un clima de tensión y a poco de que el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anuncie el desafío de la noche, los concursantes lanzaron opciones de cuál sería la consigna. “Una réplica de alguna torta muy complicada”, opinó Denise, lo que despertó las risas de los chefs. Acto seguido, la esposa de Campi agregó filosa: “¿Y qué podés esperar de tres burros más que una patada?”, lo que provocó la indignación de los aludidos y la sorpresa de todos en el estudio. “Fue un chiste...”, aclaró ella en en backstage.

Momentos más tarde, y cuando ya se sabía que la tarea que tenían que hacer los participantes era justamente replicar la torta San Honorato, Santiago Del Moro se acercó a la estación de Denise. “Escuchame, arrancamos el programa y los trataste de burros, están re ofendidos”, le expresó el conductor. “Ahora les digo genios de la genialidad”, respondió ella. Pero el anfitrión continuó: “Y otra cosa, entre ellos son muy celosos ¿Tu favorito es Donato?”. Muy sincera, Dumas señaló: “Y Gerchus, pero va y viene. Betular no me trata bien, es una relación un poco tóxica. Es tan simpático, que abusa de su simpatía y te dice cualquier cosa. No hay que caer en las redes de esas personas”. Sin embargo, más calmada en el detrás de escena declaró: “Igual no me gusta hacer chistes si no les causó gracia a ellos, yo les pido perdón”.

Lo cierto es que más tarde, cuando fue el turno de la devolución de Denise, el jurado no se la dejó pasar. “Acá están ellos tres...”, comenzó diciendo la participantes. “¿Los tres qué?”, le preguntó Del Moro. “Los tres genios”, contestó ella. “Burros”, acotó de forma irónica Betular. “No, es una manera de decir que de un burro se espera una patada, de alguien malvado se espera una maldad, y de alguien genio se espera una genialidad”, se justificó ella. Y para apaciguar la tensión, el jurado comenzó a degustar su preparación.

Lo cierto es que finalmente llegó la hora de la verdad y, pese a su exabrupto, Denise fue una de las primeras salvadas junto a Viciconte. Luego, se decidió que Fulop también pase a la próxima ronda y, de esta manera, el mano a mano quedó entre Malena y Joaquín. “Quien abandona las cocinas de Masrtechef Celebrity es....Joaquín”, anunció Donato.

Luego de unas cálidas palabras del jurado, para despedirlo, el flamante eliminado expresó: “Es un programa genial, todos los que están acá son increíbles. Me divertí un montón, nunca me hubiese imaginado que iba a estar haciendo profiteroles, todo lo que pasó...conocer a todas estas personas, me divertí un montón y se va a extrañar”. En medio de un fuerte aplauso de todos los presentes, se retiró del estudio y se dio paso a lo que es una de las instancias finales del certamen: con solo 8 participantes en juego, a partir de este lunes comienza la “etapa de las estrellas”, en la que todos tratarán de lograr el mejor plato cada día para salvarse de las galas de eliminación.

