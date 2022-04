Soledad Aquino, a corazón abierto: el bebé que perdió, su separación de Marcelo Tinelli y la anorexia de Candelaria

El año pasado, la familia Tinelli estuvo en vilo por la saludad de Soledad Aquino, ex mujer de Marcelo y mamá de Micaela y Candelaria. Ahora, meses después de haber recibido un trasplante de hígado, Aquino dio una entrevista para hablar de su momento más difícil de salud, de su relación con el conductor de ShowMatch (El Trece) y también de sus hijas, específicamente haciendo foco en la anorexia y bulimia de Cande.

Fue en el marco del programa Mamás Felices (UCL TV), conducido por Andrea Chiarello, y la entrevista completa se emitirá este viernes a las 16.30. En el adelanto, se la escucha a Aquino hablar de cómo haber estado al borde la muerte cambió su visión de la vida.

“La verdad que estoy muy bien. Comparo cosas que vivía el año pasado y me veo manejando, haciendo gimnasia, y no lo puedo creer. Se me vienen imágenes y situaciones del año pasado, es como que se queda impregnado”, dijo Soledad.

“Agradezco todo el tiempo todo, por ejemplo, llueve y me encanta la lluvia. Agarro caminos donde hay calles lindas con muchos árboles, aunque llegue tarde. Valoro todo, como el sol. Te cambia la cabeza”, agregó después acerca de cómo este proceso le cambió la vida. También reveló que tiene hepatitis C desde los 24 años.

“Agradezco todo el tiempo todo", dijo Soledad Aquino luego del trasplante de hígado que recibió en 2021

Aquino también contó por primera vez un duro momento que vivió con Tinelli en los comienzos de su relación. “Con Marcelo perdimos el primer bebé, que nunca lo dijimos, más Marcelo que no lo dice nunca. Estuve en terapia intensiva un mes y el bebé se murió. Pobre Marcelo, lo enterró solo porque yo estaba casi muerta”, dijo.

Soledad dijo que en aquel triste momento recibió un consejo de la mujer de Juan Alberto Badía. “Me llevó a ver un teólogo a una iglesia de Vicente López. Y me pidió una moneda y me dijo: ‘De este lado es la fe y de este, el miedo. Vos tenés que poner todo en la fe. Vas a tener hijos de vuelta’. Me fui encantada porque tenía un aura tan rara... Y a los 10 meses quedé embarazada de Mica”, dijo.

Asimismo, se dio un espacio para recordar cómo fue su separación de Tinelli. “Al principio fue un horror. Lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Estaba enojada cuando ponían ‘la ex de Marcelo’. Y decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”, explicó.

“Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, dijo sobre el vínculo que el conductor luego tendió con Paula Robles. “No puedo mentir porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”, contó acerca de la relación que tuvo en un principio con la mamá de Francisco Tinelli.

“Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más", contó Soledad Aquino sobre su separación de Tinelli

“Con Marcelo tenemos una distancia lógica, pero cuando hay temas importantes nos hablamos”, dijo Soledad como preludio a su relato acerca de cómo vivió la bulimia y anorexia de su hija Candelaria.

“Lo de Cande fue bravo. No te voy a mentir, sufrí un montón. Marcelo hizo un montón y yo también. Ir al psicólogo, hablar con la instructora del hípico, con la directora del colegio, me mantenía muy atenta porque el anoréxico te dice que comió y no comió”, contó Aquino.

