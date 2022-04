La emotiva despedida de Denise Dumas en Masterchef Celebrity: “Esto es más que un certamen de cocina”

La conductora se despidió del reality y solo quedan tres participantes camino a la final

El domingo será la gran final de Masterchef Celebrity 3 y los últimos cuatro participantes demuestran haberse convertido en cocineros expertos para estas instancias. El martes tuvo lugar una nueva gala de eliminación, y la presión de saber que uno de ellos se iría de las cocinas más famosas del país, jugó un rol importante. A excepción de Mica Viciconte, quien vio todo desde del balcón por un beneficio que ganó el fin de semana, sus tres compañeros vivieron un desafío a puro nerviosismo: Tomás Fonzi, Denise Dumas y Vicky Juariu Braier.

Las cajas con los colores de la bandera francesa -azul, blanco y rojo- funcionaron como pista del tipo de gastronomía que deberían imitar en esta ocasión. Las opciones no resultaban sencillas: un quiche lorrain, traducido en una tarta de jamón y queso con ensalada de verdes; la torta Paris brest, hecha de masa bomba rellena con crema de avellanas; y bullabesa, una sopa típica de pescados. Sin embargo, hubo mini desafío previo que definió lo que sucedería más adelante: quien hiciera la mejor tostada francesa en diez minutos podría elegir qué cocinar y asignar también qué haría el resto.

Fonzi resultó el ganador de la prueba exprés y optó por hacer la tarta salada, mientras las participantes preparaban la compleja torta en forma de rosca. Aunque todos tuvieron algunas dificultades, los tres lograron el cometido de terminar sus respectivos platos y presentarlos ante los jurados. El actor no se equivocó con su elección, y recogió elogios por parte de Damián Betular: “Tiene muy buena armonía, y la ensalada no había que replicarla pero está igual, así que muy bien ejecutado”.

Denise Dumas estuvo entre los cuatro mejores participantes de Masterchef Celebrity 3: solo quedan Tomás Fonzi, Mica Viciconte y Juariu

Dumas no corrió con la misma suerte, ya que Donato de Santis remarcó que la masa había quedado apelmazada. “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos”, aportó Betular, luego de felicitarla por el intento. “La verdad que hoy vine muy enfocada, y si me voy, me voy feliz porque pude hacer todo y esa era mi meta. Quería ser prolija y ser capaz de enfrentar lo que me pongan en frente”, reflexionó la conductora.

Cuando llegó el turno de Juariu, los expertos advirtieron errores muy similares a los de Denise, pero en cuanto al criterio estético preponderaba su emplatado. Tras una tensa definición, los jurados le comunicaron a Fonzi que se convertía en el segundo semifinalista junto a Viciconte. Luego llegó el momento del anuncio del nuevo eliminado: “Quien se va esta noche es Denise Dumas”, afirmó Betular.

Invadida por la emoción, comentó detrás de cámaras: “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta donde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”. Mientras Denise no podía evitar que rodaran algunas lágrimas por su rostro, Donato quiso destacar su personalidad alegre y confesó que se siente identificado con ella.

Los jurados le dedicaron emotivas palabras a Denise Dumas tras su eliminación

“Sos de las personas que en este programa y en tu vida te gusta pasar barreras. Además de tu baile y tu alegría me gusta que quieras brindar felicidad a los demás, y a veces es un poco para ocultar alguna tristeza”, reconoció el chef. Germán Martitegui también se emocionó, y expresó: “Te vimos crecer en cada momento como persona; siento que había una lucha interna tuya, te jugaste por lo que vos querías, y me parece que animarse a apostar es muy valioso. Te queremos mucho y te vamos a extrañar”.

“Cuando te fuiste la primera vez te guiste un poco rara, y gracias a Dios llegó el reprechaje para que puedas volver. Nunca te quejaste y pudiste darlo todo, apostaste por innovar y eso es muy valorable. Fallar, fallamos todo, esto es una competencia y alguien se va, pero en la vida eso es lo que vale para siempre”, concluyó Betular. La flamante eliminada apoyó su delantal blanco en la estación y le agradeció por la calidad humana de todos los que integran la producción del reality de Telefe: “Esto es mucho más que un certamen de cocina, y me voy llena de recuerdos y lecciones para mi vida. Los quiero mucho de verdad, me voy llena”.

