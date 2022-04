La inesperada decisión de Ivana Nadal sobre su futuro

Ivana Nadal confirmó que se queda en el país

Ivana Nadal es, sin dudas, uno de las figuras argentinas más polémicas. En su momento, sus controvertidas opiniones sobre la pandemia generaron un rechazo masivo -especialmente cuando se manifestó en contra del uso del barbijo y las vacunas- y, en el verano fue noticia luego de que trascendiera su intención de irse a vivir a Estados Unidos. En ese entonces, se difundió un audio de una supuesta asistente de ella que imploraba por ayuda, puesto a que a la influencer le habrían cancelado la visa para ingresar a dicho país.

“¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana (Nadal) le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes Parece que alguien denunció, o no sabemos si fue solo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas acá”, se escuchaba en el mensaje que dio a conocer Marina Calabró en Radio MItre (AM790). En ese contexto, Ivana había expresado: “Los medios siempre mienten ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo. No, no me deportaron. No estoy ‘varada. . Estoy en casa comiendo patitas”.

Lo cierto es que, en las últimas horas, Nadal le confirmó a sus seguidores que seguirá viviendo en Argentina y también habló sobre sus proyectos. Lo hizo, por supuesto, a través de su cuenta de Instagram, su herramienta más importante para llegar a sus seguidores. “Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora no me voy del país, como para que lo sepan”, comenzó expresando a través de un video en sus stories. Y aclaró: “En realidad nunca me había ido del país, solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví, la gente decía que yo vivía. No sé de donde salió la noticia, yo lo único que les puedo decir es que sigo con mi vida, sigo experimentando, sigo haciendo, creando, conociendo, conociéndome a mí principalmente, viendo cómo acciono ante cada situación, viendo dónde todavía reacciono y eso no me hace bien, así que trabajo en cambiarlo”.

Además, detalló: “Estoy haciendo muchos cambios en el departamento, pronto los van a estar viendo, pero estoy muy feliz”. Y analizó, divertida: “Me parece espectacular cómo depende de lo que estoy hablando es el tono de voz que me sale: tengo la locutora, la niña, la zen...es buenísimo, me encanta ser multifacética, ser expresiva, gesticular. Me encanta observarme y conocerme, así que en esa estamos”.

Ivana Nadal seguirá viajando, pero aclaró que su base será por ahora en Argentina

A principios de febrero, Ivana había renovado su look: se dejó un flequillo con algunos claritos inspirado en un recuerdo muy especial. Según contó, había encontrado una foto suya de chiquita con ese look y decidió replicarlo. Pero no todo se explica desde la nostalgia ni desde el aspecto físico, sino que Ivana volvió a referirse a un cambio de pensamiento.

“Sé que la vibración de la tierra, por ende mi vibración y mi sistema de creencias están cambiando”, destacó Ivana en una nueva reflexión en este sentido. Y amplió: “Encontré el equilibrio perfecto entre dos partes que me parecían contradictorias. Por un lado, está todo escrito y por otro lado, tenés el poder de cambiar y modificar tu realidad”, destacó en una serie de historias de Instagram.

