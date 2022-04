La reacción de Gaby González, Rosita de Pasión, tras la detención de Leonardo Cositorto: había sido estafado y perdió su auto y ahorros

Gaby González, también conocido como Rosita de Pasión

Leonardo Cositorto, jefe de Generación Zoe acusado de estafa fue detenido en las últimas horas en República Dominicana, luego de estar casi dos meses prófugo de la Justicia. Entre sus presuntas víctimas se encuentra Gaby González, conocido por interpretar a “Rosita” en Pasión de Sábado, quien le entregó dinero al empresario capturado a modo de inversión, y jamás lo recuperó.

“Nunca pensé que iba a ser un anzuelo con todo esto. Estoy esperando que la Justicia dictamine algo: somos muchos los que pusimos la confianza, el cuerpo y el dinero ahí. Si uno lo ve desde afuera se puede catalogar como una secta, pero cuando estás adentro no significa lo mismo, ves cómo todo tiene un rédito. Es mucha la confianza que yo tenía, por eso entregué mi auto. No tengo nada que ver con la estafa y el engaño; si es así, también soy víctima”, había dicho el actor a Radio 10 en febrero, cuando se pidió la detención del ideólogo de Generación Zoe.

Gabriel se enteró de la detención de Cositorto a través de los medios de comunicación el lunes, justo el día de su cumpleaños, un regalo inesperado que lo acerca un paso más a recuperar todo lo que invirtió en la empresa que finalmente habría terminado siendo una suerte de esquema Ponzi.

“Me parece bárbaro, estupendo”, celebró en diálogo con Teleshow, y contó que su abogado, Mario Baudry, sigue de cerca la causa: “Está tratando de recuperar mi auto, el dinero que se me debe. Estoy a la espera de lo que diga la Justicia”.

“Todo lo que la Justicia haga para aclarar lo ocurrido me pone feliz por qué a mí, en lo personal, también me dejó en una situación horrible”, dijo González, quien también admitió que, en su momento, estuvo “medio bajón”. No obstante, pero se mostró confiado: “Esto se va aclarar y Dios quiera que cada persona recupere lo suyo”.

Mario Baudry le explicó dijo a este sitio que están haciendo “los trámites del reclamo de su plata y de su auto”, y que si en diez días González no recupera lo que le corresponde, como le prometieron, efectuarán la denuncia pertinente. “Mandamos las cartas documento e hicimos las actas de certificación. Hasta hace ocho días hablábamos con una persona que no nos atendió más. El viernes se vence el plazo de entrega y ahí se configura la estafa o abuso de confianza”, indicó el abogado.

“Gabriel no está en la causa de Córdoba porque nunca participó de la empresa. Solo lo contrataron en algunas oportunidades entre octubre y diciembre para hacer animaciones, y después no lo contrataron más”, agregó Baudry.

El recientemente capturado Cositorto está acusado de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa por la cual ya están presos su segundo, “Max” Batista, y su contador, Norman Próspero. Continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal Héctor Luis Yrimia, que dejó la Argentina a fines de 2021.

Los investigadores de la división Interpol de la Policía Federal Argentina lograron capturarlo gracias a las transmisiones por Zoom y Youtube que el acusado continuó haciendo desde la clandestinidad. A su vez, Cositorto es investigado por el juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo por un presunto lavado de dinero millonario.

Mientras espera la respuesta de la Justicia, Gabriel González le había develado a Teleshow sus deseos de jubilar al personaje de Pasión de Sábado y dedicarse a la política. “Estoy hace muchos años, hasta he sido autor de algunas herramientas que se presentaron en el Congreso, como Pancitas llenas y otras ideas que presentaron diputados, y prendió en mí las ganas de ser parte de esta estructura. Vengo caminando la Provincia de Buenos Aires hace veinte años y siempre fui una persona solidaria, algo que me inculcó mi viejo. Él es visitador medico y la hasta el día de hoy la gente le golpea la casa con las recetas para pedirle medicamentos. Mi viejo siempre nos decía Dios nos había puesto del lado de las personas que podíamos ayudar y no las que teníamos que pedir. Ahora que con Rosita logré una imagen a nivel nacional, quiero aprovecharlo para usarlo como plataforma política, para trabajar desde no el cholulaje sino poniendo el cuerpo y las ideas sobre la mesa”, contó.

Para eso, dijo que ya estaba trabajando con mucha gente: “Tenemos un equipo grande con una abogada, un agente de turismo, un contador, incluido hasta un comisario para entender un montón de áreas que están bastante relegadas en la política. Creemos que la única herramienta para salir adelante es educando a la población, dándole talleres motivacionales y entrenándolos para el mundo que vivimos, que ya no es un mundo industrializado sino que es un mundo digitalizado”. Además, contó que empezó a trabajar con gente cercana Diego Santilli.

