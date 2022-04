El momento retro de Nicole Neumann en Los 8 escalones: cantó a capela la canción de Amigovios

El momento retro de Nicole Neumann en Los 8 escalones

Fue en el escalón “Televisión Argentina” cuando Guido Kackza realizó una pregunta en Los 8 escalones del millón, que originó un momento divertido y que terminó con Nicole Neumann cantando a capela y los participantes y jurado, en esta ocasión integrado por Carmen Barbieri, Martín Liberman, Jimena Monteverde y Vanina Onetto, coreando y aplaudiendo.

“¿Cómo se llamaba el programa emitido desde Mar del Plata en el que Juan Alberto Mateyko presentaba distintos shows musicales, muchos de ellos de renombre internacional? A: Viva la fiesta o B: La movida del verano”, la concursante respondió “B” de manera correcta y entonces el jurado recordó el ciclo.

“Recuerdan a Mateyko, el inventor de remangarse la manga del saco”, dijo Carmen y Nicole sorprendió al confesar: “Yo canté en el en programa de Mateyko, hice un show d canto”. Fue entonces que Guido le preguntó cómo era la canción que entonó en el programa, la misma que se usaba en la apertura de Amigovios en 1995.

"Déjame soñar", Nicole Neumann

“Háganme la segunda, háganme el coro que te gusta cantar”, pidió la modelo, especialmente a Barbieri. “Déjame soñar, a tu lado, no quiero una tarde en soledad”, y de inmediato todos aplaudieron y acompañaron y ella confesó: “Soy mala cantando”.

Grabado en 1994 el disco se llamó Primer amor. “Dejate Querer”, “Puedes Sentir Mi Amor”, “Primer Amor” y “No Quiero Estudiar”, esta última de su autoría formaban parte del álbum que a sus 14 presentó en El festival de la canción de Mar del Plata.

El corte principal fue “Déjate querer” que con algunas modificaciones, se modificó a “Déjame soñar”, fue la cortina musical de la exitosa tira infantil de Jorge Maestro y Sergio Vainman, Amigovios.

Tras más de una década en pareja con Fabián Cubero, con quien tuvo a Allegra, Sienna e Indiana, Nicole disfruta de su relación con el piloto Manu Urcera. Al cumplir un año de relación, le dedicó un posteo: “Marzo de un año atrás nos ‘encontramos’ y empezamos un camino de amor y aventuras. Que fue sumando con los meses, más amor, amigos y familia. Y nos abrazaste… ¡Sos mi (nuestro) ‘contenedor y malcriador’ numero uno! Sos mi ‘retador’ favorito, mi luz cuando todo parece negro…. “.

Para terminar su sentido mensaje, Nicole agregó arrobando a Urcera: “¡Y sé que esta aventura recién comienza! ¡Te amo, te amamos!”. Y se ocupó de dejar en claro que lo que más le gusta de esta relación, es el cariño que sus hijas sienten por el piloto. “Que ellas te adoren y vos a ellas; me enamora más aún”, escribió la modelo.

De inmediato él respondió: “¡Que palabras! Creo que cualquier cosa que escriba no va a estar a la altura de lo tuyo. Te amo mucho, estoy sorprendido con lo rápido que se paso este año, parece que fue ayer cuando nos conocimos, pero a la vez vivimos mil momentos inolvidables. Vamos por toda la vida juntos, por llenarnos de desafíos, de disfrute y de amor. Una vez mas, TE AMO”.

A mediados de febrero, Nicole alarmó a todos cuando se descompensó durante la grabación del ciclo que conduce Guido Kaczka. Y a partir de ese momento, comenzaron las especulaciones acerca de un posible embarazo. Pero la propia modelo despejó todas las dudas al hablar al día siguiente de lo que le había sucedido. En la instancia final, y luego de la pregunta de la propia Carmen Barbieri, compañera suya de jurado, el conductor presentó a Neumann haciendo referencia a lo que había ocurrido en la víspera. “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar, lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás...Pero bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: