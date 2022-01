La palabra de Ivana Nadal luego de que trascendiera que le habrían cancelado la visa de Estados Unidos

Ivana Nadal

En las últimas horas, se difundió un audio de una supuesta asistente de Ivana Nadal que imploraba por ayuda, puesto a que a la influencer le habrían cancelado la visa de los Estados Unidos. “¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana (Nadal) le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, se pudo escuchar en el comienzo del mensaje en cuestión, el cual fue difundido por Marina Calabró en Radio Mitre (AM790).

Este lunes por la tarde, Nadal tomó su Instagram -acaso su herramienta más importante para llegar a sus seguidores- y escribió: “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada... ¡Mi vida!”, dijo y agregó un emoji con un lágrima.

“Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo”, fustigó Nadal a quienes difundieron el audio en cuestión. “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’”, siguió con su descargo e ironizó: “Estoy en casa comiendo patitas”. Y en la foto que agregó a la story se ve un cuenco con el snack infantil y un sobre de mayonesa a su lado. La imagen es de su living, en el que se ve una tele encendida y también a su perrito Robin, a quien le agregó un emoji de corazón.

La publicación de Ivana Nadal desmintiendo el audio que se filtró de una supuesta asistente suya (Foto: Instagram)

De acuerdo a lo que se llega a escuchar en el audio de la discordia, se dijo: “Parece que alguien denunció, o no sabemos si fue solo por los medios de comunicación, que ya estaba viviendo instalada allá y que había vendido todas las cosas acá”.

“Sí, está en trámite de vender pero todavía está todo a su nombre y sí, tenemos planes de irnos para allá pero aplicando para la visa de talento, todo legal. Y ahora esto nos estaría cagando un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes”, confesó la asistente sobre los planes que tenía con Ivana. Asimismo, también afirma que nadie le volvió a responder el mail y que a la modelo “le gustaría ir, presentarse, defenderse” ante la Embajada de Estados Unidos.

Ivana Nadal estuvo de viaje por Miami (Foto: Instagram)

Ivana, que durante todo este tiempo se había manifestado en contra de la vacuna, ¿había resignado sus convicciones? Esa era la idea que sobrevolaba en los diferentes los comentarios en sus redes sociales: “¿Te tuviste que vacunar o pudiste zafar?”. “Vuelvo a preguntarte, ¿cómo hiciste para viajar sin vacunas?”, “Perdón, ¿pero ella no está en contra de las vacunas? Y no estoy atacando… solo preguntando”.

Ante el silencio de Nadal, muchos internautas explicaron su propia experiencia a la hora de ingresar a Estados Unidos. Y desde que cambió la reglamentación, dicho país requiere el esquema completo de vacunas, además del PCR negativo de la aerolínea. “No quedó otra que ir contra sus principios”. Tanto ir contra el sistema, espiritualidad, etc... ¿y se pone un veneno para poder viajar? Eso es todo lo que está mal”. “O se vacuno o truchó el certificado, Está clarísimo”, concluyeron sus seguidores, algunos satisfechos con su claudicación y otros desde la decepción.

Ajena a todo esto, Ivana compartió un video en sus historias donde informaba sus siguientes pasos. “Por acá estamos en nuestras últimas horas, por ahora, en Miami. Nos volvemos para Argentina unos días y después continuamos con este sueño haciéndose realidad”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: