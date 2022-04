Mica Tinelli y Licha López quisieron recrear una icónica estatua, pero no salió como esperaban

El divertido video de Mica Tinelli y Licha López en Los Ángeles (Instagram)

“Nuevamente juntos”, escribió Micaela Tinelli en su cuenta de Instagram cuando llegó a Tijuana, México, para reencontrarse con su novio, Lisandro Licha López, quien había sido transferido desde Boca Juniors a Xolos. La pareja decidió instalarse allí: primero viajó él para ponerse a disposición del club mexicano y ella se sumó un mes después. Lo hizo acompañada por una amiga, quien se quedó unas semanas junto a la diseñadora de moda y el futbolista, y en los próximos días viajará Candelaria Tinelli a visitar a su hermana y cuñado.

Durante la visita de su amiga en México, los tres viajaron desde Tijuana a San Diego (Los Ángeles, Estados Unidos), que queda a poco más de 30 kilómetros de distancia. Y desde allí fueron compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de su estadía y los distintos tipo de atracciones turísticas. Recorrieron el Museo USS Midway -un buque flotante insignia de la Marina de Los Estados Unidos- y en sus alrededores se encuentra una clásica estatua de un marinero besando a una enfermera.

Licha y Mica quisieron imitar la imagen, pero no salió como ellos esperaban. “Realidad vs. expectativa”, escribió la hija de Marcelo Tinelli junto al divertido video en el que el futbolista la toma con sus brazos para realizar la misma pose y su pareja se deja llevar. Luego del icónico beso, López sujeta a la diseñadora y la sostiene mientras caen juntos sobre el pasto, en donde terminan abrazados. “No, no, no”, se la escucha decir a ella entre risas, mientras su pareja también disfruta de la secuencia.

El posteo cosechó casi 40 mil “me gusta” y cientos de comentarios divertidos, entre los que se destacaron el de la hermana de Mica, Cande Tinelli, su madre, Soledad Aquino, y otros famosos. El jugador, en tanto, dejó varios emojis de caras riendo, todavía recordando el momento en que grabaron dicho video.

La pose que quisieron imitar Mica Tinelli y Licha López

Desde que llegó a Tijuana, Mica Tinelli contó que estaban instalados en un departamento amoblado, ya que su estadía en la ciudad es transitoria y que su casa de Buenos Aires permanece intacta con sus partencias. Por caso, la diseñadora aclaró que va a ir y venir ya que continuará al frente de su marca de indumentaria, Ginebra, motivo por el cual regresará a la Argentina cuando deba cumplir con sus compromisos laborales.

Desde México mostró cómo redecoró el lugar en el que vive con Licha López y los retoques que le hizo para marcarle su estilo. “Como les conté, el departamento en el que estamos viviendo acá en Tijuana es amoblado. Por ende, solo voy a darle algunos toques. No pienso cambiar todos los muebles porque es una casa en la que no vamos a estar para siempre. Solo el tiempo que Lichi esté jugando acá”, había escrito la fundadora y directora creativa de Ginebra en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones de seguidores.

“Nuestra casa es la de Buenos Aires, la que ustedes ya conocen y que armé con mucho amor. Yo voy a ir y venir, por eso quiero sentirme a gusto en los dos lugares”, agregó quien luego mostró algunos de los retoques que había hecho en el departamento de México.

Algunos de los rincones que Mica Tinelli redecoró en el departamento de Tijuana en el que vive con Licha López:

Mica Tinelli mostró algunos detalles que decoró en su nuevo departamento con Licha López en México

Fanática de las flores, Mica Tinelli renueva sus floreros

Mica Tinellli posteó una foto de Licha López y mostró la decoración de su nueva casa

Otro de los detalles sobre la mesa ratona del living de Mica Tinelli y Licha López en México

SEGUIR LEYENDO: