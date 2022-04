Mery del Cerro se llevó a la niñera de vacaciones: la reacción de sus seguidores en las redes sociales

María del Cerro

“Yoa te amamos”, escribió María del Cerro desde su cuenta de Instagram junto con una foto de sus vacaciones en Punta Cana en la que se la ve muy sonriente posando con su hija Cala que el 14 cumple dos años y su niñera.

La imagen obtuvo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios algunos de ellos cuestionaron que la ahora ex Masterchef Celebrity y su pareja Meme Bouquet llevan a la mujer que cuida a Mili y Cala en su viaje. “Yo no puedo creer que necesiten niñera en vacaciones.... por favor”, “Jodeme que llevan niñera” y “Cuiden a los pibes alguna vez, che”, fueron algunas de las cosas que dijeron los usuarios.

María del Cerro con su hija Cala y Yoa, la niñera

Sin embargo, aquellos comentarios fueron aislados y la mayoría de la gente “defendió” a Mery de las críticas: “Cuanta gente mal intencionada, seguramente no la obligaron a ir, se lo propusieron, y ella debe estar feliz de tener una oportunidad así,, y las nenas más felices de poder compartir sus vacaciones con la persona conviven a diario”, “Pero dejen de ser tan envidiosos, ¿cuál es el problema de llevar la niñera? Estoy segura que todos felices y la Niñera sobre todo”, “Se nota que las nenas la aman, además que lindo que ella pueda disfrutar de vacacionar con ustedes. El resto opina por opinar”, “Quien cuida de nuestros hijo y entrega amor se merece recibirlo en igual cantidad“ y “Son niñas pequeñas y necesitan asistencia todo el tiempo, los padres que están trabajando todo el tiempo imagino que se merecen descansar y tener un espacio para ellos, que lleven a su niñera no quiere decir que abusen de su tiempo dejar vivir a las personas de la manera que ellos elijan parar ya con los prejuicio”.

Mientras muchos se ofrecieron en chiste a cuidar de las chicas e hicieron comentarios como “Yo voy a cuidarlas” o “Quiero ser Yoa”, algunas mamás comentaron diciendo que a ellas les gustaría poder tener también la posibilidad de descansar y tener a alguien de confianza que vele por sus hijos: “Todos necesitamos una Yoa en nuestras vacaciones”, “Afortunados son de tener a Yoa, yo quisiera tenerla también”.

María del Cerro y Paula Chaves de vacaciones

María, Meme, Mila de 6 y Cala de casi 2 están disfrutando de unas vacaciones en Punta Cana con Paula Chaves, Pedro Alfonoso y los hijos de la pareja, Olvia, Baltazar y Filipa. Por eso, la ex conductora de Bake Off fue una de las primeras en comentar el posteo de Mery: “Ya te amamos Yoa”.

Desde que pisaron suelo dominicano, Mery del Cerro y Meme Bouquet compartieron imágenes en sus redes sociales de sus hijas disfrutando de la playa y las instalaciones del hotel. Paula y Pedro, en tanto, se limitaron a postear fotos de ellos y no tanto de sus hijos, quienes también los acompañaron en sus vacaciones familiares y con amigos.

Mientras que Paula subió muchas imágenes de ella con Pedro o con su amiga, la ex Masterchef Celebrity subió postales más familiares en las que sus hijas son protagonistas absolutas. “Vacaciones Modo On”, había escrito hace una semana María junto con una foto sosteniendo en brazos a la pequeña Cala que dormía.

Mery y Cala

En el capítulo del domingo del ciclo conducido por Santiago del Moro, se ve la despedida de Del Cerro. “Uff...que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres. Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en Masterchef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”, se despidió.

