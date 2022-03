La China Suárez mostró el original detalle de su nuevo vestidor

China Suárez, feliz con su nuevo vestidor

Eugenia La China Suarez está muy contenta con su nueva casa y se nota. Tan es así que en muchas de las últimas fotos que publicó en sus redes sociales muestra algún rincón de su nuevo hogar en la zona norte del conurbano bonaerense. En este sentido, en las últimas horas compartió una imagen en la que se ve un ambiente que, para muchos, es envidiable: su vestidor.

Es que, a diferencia de otros, ese espacio para guardar su ropa cuenta, además, con un probador. La actriz tuvo la idea de incorporarlo hace un tiempo y se mostró agradecida con la marca que se lo convirtió en realidad. En dicha postal, se observa a un costado parte de la gran colección de calzado con la que cuenta y, en el centro, el probador en cuestión, conformado por telas negras y un gran espejo rodeado de luces, clave para una buena iluminación.

El lujoso vestidor de la China Suárez, con probador incluido

La propiedad ubicada en Pilar también cuenta con un amplio jardín, quincho de estilo campestre y detalles personalizados, en la que ella eligió cada uno de los muebles con anticipación e incluso compró de manera online algunas piezas vintage.

En el interior, se encargó de que cada uno de los espacios lleve plasmado su amor por los animales, la naturaleza, la moda y las antigüedades. Algunas semanas atrás había compartido las imágenes del antes y después del baño y el microcine que hizo en el altillo. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, le contó en aquel entonces a sus seguidores. Además, había mostrado su cuarto, que cuenta con una cama de dos plazas con cabecera de madera, mesas de luz a juego y un cuadro floral como elemento central.

En los últimos días la ex Casi Ángeles había sido noticia luego de que trascendiera que Benjamín Vicuña le habría hecho un préstamo que ella prometió pagar. Según Yanina Latorre, fue justamente para refaccionar esta casa que -según detallaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- compró Vicuña y figura a nombre de ella “tres días antes de que lo dejara”. Al respecto, la abogada Ana Rosenfeld -que también es panelista del programa- aseguró que él podría haber realizado la nulidad del documento o bien poner el inmueble a nombre de sus dos hijos, pero que decidió no hacerlo ni entrar en un conflicto legal.

“Le pidió prestados 100 mil dólares y le dijo que se los devolvería cuando vendiese un departamento que tenía ella. Ahora lo vendió y no le devolvió la plata”, dijo Yanina sobre la nueva interna entre la ex pareja. Además, agregó que tampoco logran ponerse de acuerdo con respecto a la cuota alimentaria que el actor chileno debe abonar mes a mes para la manutención de sus hijos menores. “Están tratando de terminarla”, indicó sobre los nuevos conflictos que mantienen la China Suárez y Benjamín Vicuña. De esta manera, ellos tampoco mantienen diálogo por este tema sino que cada uno le dice sus preferencias a sus respectivos abogados y los letrados buscan llegar a un acuerdo aproximado para que ambas partes estén conformes.

En tanto, en lo que no tienen ningún tipo de problema es en coordinar las visitas. Si bien Magnolia y Amancio viven con la China, Vicuña suele verlos seguido y además hay días determinados en que se quedan a dormir en la casa de él. Lo mismo cuando hay eventos familiares o compromisos con sus otros hermanos, los que el actor chileno tuvo con Pampita, que manejan el mismo régimen.

