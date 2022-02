Estilo vintage, animal print y mucho color: la China Suárez mostró cómo quedó su nueva casa

La actriz remodeló la propiedad y compartió el proceso con sus seguidores

A mediados del 2021 Eugenia La China Suárez puso en marcha las remodelaciones de su nueva casa en Pilar, luego de su separación de Benjamín Vicuña. Decidida a que la propiedad tuviera detalles personalizados, eligió cada uno de los muebles con anticipación e incluso compró de manera online algunas piezas vintage. De estilo campestre, uno de los espacios que faltaba develar era el quincho, ideal para los encuentros al aire libre con amigos. Feliz por los resultados, recorrió también su habitación en un breve tour por su flamante hogar.

“Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte”, expresó en una publicación de Instagram junto a un video que ilustra algunos de los rincones más especiales del lugar. El clip comienza con un portón de hierro que se abre de par en par hacia el patio, donde se destacan las columnas blancas, tanto en el espacio techado como en el comedor exterior, equipado con una mesa larga donde podrá organizar eventos con amigos y familiares.

La paleta de colores combina el terracota con tonalidades verdes en los estampados y los ventanales, además de un banco colgante que se destaca en las galerías de la casa. Luego avanzó hacia su cuarto, con una cama de dos plazas con cabecera de madera, mesas de luz a juego y un cuadro floral como elemento central. El amplio ambiente tiene vista al jardín a través de un enorme ventanal que llega hasta el techo.

Tal como ella anticipó, se encargó de que cada uno de los espacios lleve plasmado su amor por los animales, la naturaleza, la moda y las antigüedades. Algunas semanas atrás había compartido las imágenes del antes y después del baño y el microcine que hizo en el altillo. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, le contó en aquel entonces a su 5.8 millones de seguidores de Instagram.

El baño de la China Suárez, con una tina rosa que se robó todas las miradas

Antes y después: el altillo se convirtió en una sala de cine donde disfruta de maratones de películas con sus hijos: Rufina, Magnolia y Amancio

Almohadones gigantes en todo el piso del altillo, ideales para recostarse y disfrutar de una tarde familiar

En el toilette de invitados mostró su fascinación por los papeles murales, donde predomina un ambiente selvático y se destacan una cebra y un tigre. El otro ambiente que generaba expectativas entre sus seguidores era la sala para ver películas. Desde que empezó con las reformas puso especial énfasis en ese sector de la casa, donde el verde otra vez se lleva todas las miradas, combinado con el rojo y el negro, y la naturaleza vuelve a hacerse presente en forma de serpientes.

Junto a las fotos, la ex ATAV explicó cómo había sido la cocina del diseño. “La idea de este espacio era adaptarse, ya que es un altillo, y el espacio que había para entrar muebles era muy chico, entonces decidimos que lo mejor era llenarlo de mega almohadas. Debo reconocer que es uno de mis lugares favoritos. (El de mis hijos también)”, reconoció. Y si no lo hubiera escrito, con las imágenes habría bastado para darse cuenta, ya que se la ve recostada en los almohadones, sonriente y pensativa, como disfrutando con la imaginación.

