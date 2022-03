La nueva vida de Paula Colombini: lejos de las cámaras, se dedica de lleno a su huerta

Paula Colombini en su huerta

Paula Colombini fue una de las modelos top de los ‘90. Sus ojos azules protagonizaron las portadas más importantes de las revistas del país, sin embargo, hace un tiempo decidió alejarse de los medios y cambió de rumbo: tiene una huerta y dedica sus horas a la naturaleza, pasión que descubrió gracias a la pandemia.

Desde hace dos años la mamá de Matilda, de 23 quien hace un tiempo se lanzó como modelo, comparte en sus redes sociales fotos de su inmenso jardín en el que plantó frutas y verduras, y también flores. Hacía tiempo que venía haciendo cosas en su casa en un barrio privado, pero el confinamiento para frenar el avance del coronavirus significó para ella la posibilidad de dedicarle más tiempo al hobby.

“Chau veranito, empezó el otoño. Las tareas en la huerta son muchas, es por eso que la ayuda que se recibe siempre es bienvenida Todavía falta cosechar los vegetales que aún quedan, almacenar semillas, y ver crecer los almácigos de invierno. Pero hay algo fundamental y es preparar las camas de cultivo con un buen sustrato (buena tierra).Yo estoy usando la tierra, producto del compostaje, que se fue armando durante el verano de todos los desechos orgánicos. El otoño nos regala estas hojas que almaceno como material seco para poder seguir compostando”, escribió hace unos días.

En otras ocasiones muestra los productos que extrae de su huerta: ajíes, lechuga, calabazas, tomates y comparte recetas para poder disfrutarlos y realzar los sabores, como cuando mostró en fotos el paso a paso del dulce de higos.

Claro que en medio de la tranquilidad que brinda la naturaleza, hay cosas que la preocupan, y la ocupan, como las plagas. “Cuando te vas de vacaciones, y te dicen que en varios lugares de tu huerta hay muchas hormigas disfrutando de las instalaciones y de los vegetales. Pasas por varias situaciones, al menos yo. La primera es pensar que finalmente las hormigas no se van a comer todo, que mi huerta es algo que hago para disfrutar, y este es el ciclo de la vida”, dijo sobre los miedos que le generan dejar su hogar.

“Acá les presento a mis primeros rabanitos”, “Trabajando juntas en el trasplante de las flores de primavera”, “Lmones, quinotos y pimientos de mi huerta llenan de color el invierno lluvioso”, “Compostar”, “Trasplantando acelga” y “Qué alergría encontrarte en mi jardín”, rezan los recurrentes posteos de quien fuera una de las modelos más requeridas por las marcas en su momento.

Ella no es la única famosa que se alejó de las cámaras para dedicarse a la jardinería. El periodista y conductor de TN y la Tv Pública, Juan Miceli se dedica al paisajismo y estudió tecnicatura en producción Agropecuaria. “Dejo (el periodismo) por un tiempo, pero no creo que sea definitivo. Sí es cierto que me tomo unos meses, pero no creo que deje la carrera. Ahora estoy en Necochea donde nací y tengo parte de mi familia y amigos, pero llevo casi 30 años de noticieros y hace rato quería hacer un paréntesis. Mientras tanto voy a avanzar con el paisajismo y la jardinería que son mi otra pasión. Ojalá pudiera unir las dos cosas”, había dicho a este sitio hace poco más de dos años.

Ahora unió sus dos pasiones y forma parte del nuevo reality de El Trece, El hotel de los famosos, que cuenta con la conducción de Pampita y del Chino Leunis. El ¿ex? periodista se encarga de la jardinería del hotel que es atendido por ocho participantes famosos y en el que se aloja otro tanto. Además, lo acompañan Gabriel Oliveri quien es el Gerente del hotel, Christian Petersen el cocinero y José María Muscari que es mediador para ayudar a los famosos en la convivencia.

