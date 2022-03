Operaron de urgencia a Lía Crucet por una complicación derivada de una cirugía anterior

Lía Crucet, otra vez con problemas de salud: tuve que ser intervenida

En los últimos tiempos, la salud de Lía Crucet comenzó a preocupar tanto a su entorno como a sus seguidores. La cantante, que desde antes de la pandemia se encuentra alejada de los escenarios, sufrió varios contratiempos y, este martes, trascendió que está siendo sometida a una compleja intervención.

“Se le astilló el hueso en donde le pusieron un clavo, se agrandó el agujero y se le astilló todo. Le están sacando el clavo, después la tienen que volver a operar otro día, no sé cuándo, más adelante, y ponerle directamente una prótesis más grande, no sé cómo van a hacer”, contó Tony Salatino, su marido y representante, a Teleshow. “Es un garrón, pero bueno, hay que aguantársela. Está todo bien, estoy esperando que salga del quirófano”, agregó.

En ese sentido, detalló cómo había comenzado todo, en agosto de 2021: “La operaron hace un tiempo acá en Mar del Plata -en donde residen-, el mismo doctor que la está operando ahora. Le puso una prótesis y un clavo y parece que se le astilló. Dicen que suele pasar”. Y cerró, angustiado: “No sé cómo sigue esto. Estoy tan enloquecido que no sé ya cómo hacer, vamos a ver. Aquí estamos, poniendo el pecho”.

A fines de diciembre Salatino le había confirmado a este sitio que debían internarla en un geriátrico. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, había asegurado en ese entonces. “Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá están arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, agregó en aquel momento. También había hecho una aclaración sobre la hija de Lía, Karina Crucet, con quien ha mantenido varias peleas mediáticas por desacuerdos desde que empeoró la salud de la artista: “No era una cosa que yo quisiera que se hiciera público, pero sé que Karina habló y ahí ya se supo todo”.

Lía Crucet y Tony Salatino en la celebración de su cumpleaños 69 en Mar del Plata

Los problemas de salud de la intérprete de “La güera Salomé” comenzaron en 2012, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de útero, y luego de una cirugía pudo recuperarse de la enfermedad, aunque sobrevinieron otras complicaciones. “Hice todo lo que tenía que hacer, en un principio me dijeron que no tenía cura y los médicos no sabían qué hacer. Hasta que el Dr. Casanovo se empecinó en salvarme. Leí la Biblia, vinieron pastores a casa y oramos y en conexión directa con Jesús y Dios. De a poquito me fueron dando el tratamiento. En el último estudio salió que había desaparecido. Los médicos estaban atónitos”, había afirmado Lía en esa oportunidad. En el 2020 reapareció en un video desde su casa, y su desmejorada apariencia encendió las armas. Luego, el año pasado le practicaron la mencionada operación de cadera.

En medio de una fuerte interna familiar, días antes de esa intervención, la artista había celebrado sus 69 años. “Festejando mi cumple. Gracias por los saludos”, decía el mensaje que compartió en sus redes junto a una imagen donde se la ve sentada alrededor de la mesa a punto de soplar las velitas y levantando la mano. “Pido paz, amor y que la familia sea unida”, dijo al momento de pedir los tres deseos.

