Pato Galmarini contó detalles de su casamiento con Moria Casán

Pato Galmarini habló sobre su casamiento con Moria Casán (Audio: Radio 10)

La historia de amor entre el Moria Casán y el Pato Galmarini casi podría ser sacada de un cuento de hadas. A pocos meses de conocerse, días atrás anunciaron que pronto concretarán su boda, y este martes, el ex Secretario de Deportes de Carlos Menem brindó una entrevista en Mañana Sylvestre (Radio 10) donde dio algunos detalles de este importante paso que darán.

“Moria dijo en estos días que nos vamos a casar y yo le dije ´casémonos en la Bombonera´, pero como una forma de acentuar nuestro amor futbolístico por Boca. Me dijo que sí y después esto fue creciendo, Moria lo contó y yo lo veo muy potente. Alguna vez le dije a Jorge Ameal (presidente del xeneize) ´che, ¿me prestás la Bombonera?´ y me dijo que sí”, contó entusiasmado sobre esa posibilidad. Y aseguró: “Moria no había ido a una cancha de fútbol, salvo una vez que estuvo en Rosario y fue a verlo a Diego cuando jugó en Newell´s”.

En ese sentido, reveló una divertida anécdota en el estadio del club de la Ribera: “Fuimos en diciembre cuando Boca salió campeón, le ganó 8 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Fue una fiesta, era el día del hincha de Boca, las chicas también habían salido campeonas, una noche espectacular. Y Moria se murió de alegría. Una parte de la hinchada me gritaba: ´¡traela a Moria, la p...que te parió!”.

Moria Casan y Pato Galmarini, un amor de cuento de hadas

En tanto, también contó algunos detalles del inicio de la relación. “Después de aquel pasaje mío por A la cama con Moria, nunca más nos vimos. Y hace dos, tres años, cuando estábamos en plena campaña para que Alberto sea presidente de la Nación, hablé con Jorge Coscia, gran amigo que falleció, e hicimos un par de reuniones del deporte y la cultura, que yo creo que es unificador. Y ahí salió el tema de Moria, yo le dije que hacía 30 años no la veía pero me animaba a llamarla. La llamé, fuimos a tomar un café a la vuelta del canal América y estuvimos tres horas hablando. Ese fue el reencuentro con Moria”, relató. Y la llenó de elogios: “Es una mina dulce, piola, inteligente”.

Además, explicó que al principio, ella no quería que le escribiera porque se estaba “enganchando”. “Yo le dije ´estás loca, si te estás enganchando está bien´. Por un par de meses no me dio bola y el 24 de marzo algo le mandé, ella no recuerda y yo tampoco, pero ese día fue el detonante”, cerró.

Días atrás, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, la One confesó qué era lo que más le atraía de Galmarini. “Lo más sexy que me puede dar el Pato, es su entusiasmo, su luminosidad y su fervor por sus ideas. No es un hombre catastrófico. Transmite ante tanta fragmentación, es su compromiso con su ideología, con sus ideas, su militancia, siempre muy amiguero, que estar con sus amigos. Esas cosas de él me encantan”, señaló. Y luego Pato se refirió a la diva como una mujer sexy por naturaleza y rescató el hecho de que acceda a hacer con él cosas que antes no había hecho con otra pareja, como por ejemplo ir de la mano por la calle o, incluso, ir “dos veces” a la cancha de fútbol donde todo el público le demuestra su admiración. Algo que, según dijo, solo le había pasado con Diego Maradona.

