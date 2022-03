Iván de Pineda no conducirá La Peña de Morfi: por qué se habría bajado y cuáles son las opciones para ocupar su lugar

Iván de Pineda

“Morfi es una palabra que se usa cuando comes con amigos y con gente querida”, dijo alguna vez Gerardo Rozín y decidió dar un paso más y combinar las dos cosas que más le gustaban: la comida, y la música. Luego de hacer un programa diario, puso en marcha en los mediodías de los domingos de Telefe su querido ciclo La peña de morfi, del cual estuvo al frente hasta diciembre del año pasado y que significó el regreso de la música en vivo a la pantalla.

Este año, ya con el productor fallecido mal de salud, la nueva temporada que estrenaría el 13 de marzo tendría como anfitriones a Jesica Cirio y a Iván de Pineda, que debutaría en el formato. Sin embargo, en las últimas horas se supo que quien es el conductor de Pasapalabra, no estará en el ciclo musical.

Aunque él aún no se pronunció sobre su salida prematura ni tampoco lo hizo el canal, comenzaron a circular varias hipótesis. Una de ellas asegura que él estaba dispuesto a ocupar el lugar de Rozín de manera provisoria, a la espera de que el periodista pudiera regresar en algún momento a su querido ciclo.

Gerardo Rozín

Por otro lado, se dijo que ante la partida de Gerardo Iván había querido proponer cambios en el formato para poder marcar su impronta y hacer una nueva Peña con otro estilo, ideas que no habrían sido aceptadas.

Por el momento, solo una cosa es cierta: Iván no estará. Mientras, a cinco días de la próxima emisión, desde el canal están pensando alternativas ante su ausencia, para poder suplir el lugar que quedó vacante. Una de las opciones más fuerte que se baraja es la de poner al frente a la dupla de Zaira Nara y Jesica Cirio.

Las dos modelos condujeron muy bien y con una buena marca de audiencia el homenaje especial que se realizó el domingo pasado. A ellas las estuvieron acompañando Julieta Prandi y Soledad Pastorutti desde un móvil en Rosario. Cirio es parte de La Peña desde el 2016 y la mayor de las Nara fue parte de Morfi, todos a la mesa, primero acompañando a Rozín y luego a Damián de Santo y al Chino Leunis, entre el 2017 y el 2019, cuando dejó su lugar porque estaba embarazada de su segundo hijo.

El año pasado, cuando por cuestiones de salud que se conocieron en detalle en las últimas semanas, el creador del ciclo debió ausentarse, fue la Sole quien acompañó a Cirio en el rol. “Él creía más en mí, que yo misma”, dijo este domingo la cantante, agradecida por el papel que él le había permitido jugar. Sin embargo, su nombre no es de los que más fuerte suenan por estos días.

El equipo de Morfi, sin Gerardo Rozín

Jey Mammon, quien este año desembarcó en Telefe, también es una de las alternativas de las que se habló, aunque según pudo saber Teleshow, su nombre fue descartado por el momento. Aunque no hay detalles de cómo será el programa que el actor y músico tendrá en la emisora, sería un espacio muy similar al que tuvo el año pasado en América.

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Gerardo el viernes 11 de marzo, tras once meses de lucha contra el cáncer, Migue Granados contó que el periodista lo había llamado para pedirle que estuviera al frente del ciclo musical. “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”.

El actor y humorista contó que dijo que no y explicó los motivos: “Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible”.

Por el momento lo único cierto es que el domingo desde las 11.00 estará en pantalla Jesica Cirio, mientras el canal define a su compañero. Pero además, dirán “presente” como cada domingo Santiago Giorgini, los humoristas Toti Ciliberto y Alejandro Gardinetti y la locutora Eugenia Quibel, quien fue pareja de Gerardo durante los últimos años y lo acompañó hasta el final.

