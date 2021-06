Reapareció Lía Crucet y contó cómo transita su enfermedad: “La estoy peleando, sé que voy a salir de esta”

Impactante reaparición de Lía Crucet

A mediado de abril, Lía Crucet fue dada de alta de la clínica psiquiátrica donde estuvo internada para seguir con su tratamiento de manera ambulatoria en su casa.

Según el profesional que firmó el certificado médico que avala la externación de la popular artista habría pedido en dicho documento que la cantante necesitaría ser atendida por acompañantes terapéuticos y la atención de un psiquiatra las veces que fuera necesario.

Luego de muchos rumores, y de que su marido Tony Salatino, acudiera a los medios para reclamar los incumplimientos por parte de la obra social la artista. La salud de Lía, al parecer se estabilizó, y así lo quiso comunicar en un video para llevar tranquilidad a sus fans, aunque su estado es preocupante.

“Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, indicó la cantante.

Por su parte, su hija Karina, reacción desde Instagram cuestionando al marido de la cantante por el material publicado en las redes sociales de la reconocida cantante: “Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así”, lanzó.

La publicación de Karina Crucet

“Gracias a Dios, se encuentra bien. ahí estamos, peleándola, pero bien. Toma medicación, pero la va llevando bien. Está totalmente con los pies sobre la tierra, conoce a todo el mundo”, expresó hace un tiempo Tony Salatino, su marido y representante de Lía, en diálogo con Teleshow.

En 2012, a Lía Crucet le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación. Por eso, uno de los médicos que la revisó en estos días fue quien la atendió cuando padeció cáncer, aunque aseguró que no hay nada vinculado a esa patología. Los médicos le recomendaron que deje de fumar. Un año atrás, en enero de 2020, la nieta de la Lía, Malena González, contó que su abuela tenía esquizofrenia y estaba muy mal de salud, lo que fue confirmado por la hija de Lía, Karina Crucet.

“Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar –aseguró su hija–. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”, dijo, revelando además una interna familiar por el manejo de la situación pública de su madre.

Sin embargo, Lía hizo un desgarrador video para desmentir los dichos de su hija y su nieta sobre su salud mental, y mostró la medicación que debe tomar. “No tengo esquizofrenia ni demencia, tengo bipolaridad. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino”, indicó entonces.

