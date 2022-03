Fernando Gago oficializó su noviazgo con Verónica Laffitte con una foto en Instagram

Fernando Gago, Verónica Laffitte y Gisela Dulko

En tiempos de redes sociales, una relación sentimental recién se convierte en “oficial” cuando al menos una de las partes postea una foto de la pareja. Y eso ocurrió este fin de semana cuando, quizá envalentonado por el triunfo de La Academia sobre Independiente, Fernando Gago decidió publicar una imagen en la que se lo ve abrazado a Verónica Laffitte, su actual pareja. El DT de Racing Club había comenzado su romance con ella en medio de un escándalo de infidelidad cuando todavía estaba casado con Gisela Dulko. Y, aunque ya había sido sorprendido por las cámaras junto a ella, esta es la primera vez que él mismo decide sacar a la luz una postal de ambos.

En la foto en cuestión, se puede ver al ex jugador relajado, con un bermudas y el torso desnudo, abrazando por la cintura a su novia, quien luce un mini short de jean y una remera amarilla. Los dos posan sonrientes frente a la laguna que da al fondo de su casa. Y, junto a la postal, solo hay dos corazones: uno azul y uno blanco, los colores del club que actualmente dirige Gago.

El posteo de Fernando Gago

La separación del DT y la ex tenista tras diez años de pareja fue un verdadero escándalo. Y es que el deportista habría engañado a la madre de sus hijos, Mateo (8), Daniele (3) y Antonella (6) ni más ni menos que una de sus mejores amigas, Laffitte, con quien se fue a vivir apenas unos días después de que saliera a la luz la infidelidad a mediados del mes de septiembre del año pasado.

Tras haber descubierto el engaño de su marido, Dulko se mudó con sus niños a una casa en San Isidro y cambió a los chicos de colegio, ya que antes asistían a uno en Nordelta en donde vivía la familia. Entonces puso en marcha el divorcio entre ella y el ex jugador, quien enseguida apostó a la convivencia con Verónica.

Verónica Laffitte y Gisela Dulko cuando eran amigas

Por su parte, el ex marido de quien fuera la amante de Gago, Martín Sierra, encontró consuelo en los brazos de Marcela Pagano, quien blanqueó su noviazgo durante sus vacaciones. “Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, que caiga la noche para que empiece nuestro amor… Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más… Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí”, escribió la periodista de A24 junto una foto en la que se la ve con el muchacho.

Y enseguida, junto a una serie de postales en la playa, agregó: “El tan él y yo tan yo… Y en el medio nos encontramos en un NOSOTROS fenomenal, que siempre invita al brindis (y abrazo). Una semana muy a nuestro estilo, con algún susto incluido, pero tropezón no es caída. Escuche tu voz de tono bajo, tenue, en el medio de un caos medicinal”. Por último insistió: “Me desperté buscando tu mano y así dormimos una noche entera. Decir que te amo queda chico, a esta altura, solo te digo GRACIAS por llegar”.

