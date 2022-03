El saludo especial de Lali Espósito a Tini Stoessel que sorprendió a sus fanáticos

El gesto de Lali Espósito con Tini Stoessel demuestra una vez más la buena onda entre ellas

No es un cumpleaños más para Tini Stoessel. Todo indicaba que este lunes, día en el que la cantante llegó a los 25 años, iba a estar celebrándolo arriba del escenario del Hipódromo de Palermo. Sin embargo, la repentina internación de su padre, Alejandro, cambió los planes y hoy su prioridad es estar acompañándolo. Es que el productor de 64 años permanece en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo desde principios de marzo, luego de haber ingresado con un fuerte dolor abdominal. Por este motivo, la ex Violetta no está muy activa en sus redes sociales, aunque hoy hizo una excepción y publicó un posteo en el que agradece seguir estando a su lado. “El mejor regalo de cumpleaños sos vos, pá. Que estés acá, con nosotros”, fueron algunas de las palabras que escribió la artista.

Lo cierto es que, pese a estar concentrada en su familia y alejada de los medios, a la intérprete de Fresa no le dejan de llegar saludos de sus colegas y fans en este día tan especial para ella. Sin dudas, el que más se destacó fue el de Lali Espósito, con quien muchas veces se la quiso enfrentar públicamente. Sin embargo, las dos siempre dejaron en claro que tenían muy buena onda. Y en las últimas horas, la ex Casi Ángeles lo volvió a demostrar. “Feliz cumple Tini Stoessel”, escribió Espósito en una story de Instagram donde muestra una postal en la que ambas aparecen abrazadas.

El saludo de cumpleaños de Lali a Tini

La “rivalidad” entre ellas fue creada por sus seguidores. Todo comenzó en 2013, cuando Tini comenzó un noviazgo con Peter Lanzani, ex de Lali. Y a pesar de que en aquél entonces la protagonista de Sky Rojo ya estaba en otra relación, las comparaciones resultaron inevitables. Por si fuera poco, tienen carreras muy parecidas, ya que surgieron como actrices y luego se volcaron más hacia la música, con un estilo pop similar.

Pero en 2018 decidieron ponerle fin a las especulaciones sobre su supuesta enemistad y, durante una conferencia de prensa previa al festival “Únicos”, del que ambas formaron parte en el Teatro Colón, se fundieron en un fuerte abrazo. “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”, había asegurado Lali en esa oportunidad. Y su colega coincidió: “Opino lo mismo. Está buenísimo estar compartiendo el escenario con ella y estar acá”. “Nos casamos en noviembre”, había bromeado la intérprete de “Disciplina”.

En tanto, en una entrevista que le había concedido a Teleshow en noviembre, Stoessel se había referido a la posibilidad de hacer una colaboración juntas: “Nosotras nos llevamos súper bien, a veces me siguen preguntando sobre eso y es como…Tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado. Todavía no llegó el momento, pero tenemos muchas ganas, nunca llegamos a coincidir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos. Más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella”, había comentado. Y había asegurado: “Me parece un artista increíble arriba del escenario, muy trabajadora, con las cosas muy claras, desenvuelta, con un ángel….Yo también crecí con ella y la vi arriba de los escenarios, la vi y la veo brillar. Es una persona a la que admiro muchísimo por su fortaleza en todos los aspectos”.

