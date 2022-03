Tras el grave accidente de su hijo, María Emilia de las Trillizas de Oro viaja a Estados Unidos para acompañarlo

Las Trillizas de Oro

María Emilia Fernández Rousse, integrante de las Trillizas de Oro, viajará a Estados Unidos en las próximas horas para acompañar a su hijo Clemente Zabaleta, quien se encuentra internado en grave estado tras haber sufrido un accidente mientras jugaba al polo.

“Estoy yendo para Palm Beach esta noche. Está estable, pero estas son las noticias que nunca querés que te den”, dijo la actriz y cantante a Infobae. Ella y sus hermanas María Eugenia y María Laura estaban tomando unos días de descanso en Mar Chiquita cuando se enteraron de la noticia.

Clemente Zavaleta

El segundo de los hijos de Emilia estaba disputando un partido de polo cuando su caballo chocó contra el rival. Entonces el joven de 36 años perdió la estabilidad y sufrió varias lesiones graves al tocar el suelo: permaneció 15 minutos inconsciente hasta que un helicóptero lo trasladó a un centro médico cercano.

El parte médico oficial indicó que tiene un coágulo en la cabeza junto a una lesión en el tronco encefálico (lo que hace que no reaccionen sus pupilas), mientras que un pulmón le sangró y varias costillas se le fracturaron. Los especialistas debieron drenar las zonas e inducirlo a un coma para proceder a la operación de anoche, que resultó exitosa. En la jornada de hoy lo volvieron a intervenir. Desde su entorno le aseguraron a Infobae que se encuentra estable: monitorean su presión y evalúan su evolución.

Clemente Zavaleta y su mujer Isabelle Strom

Corchito como lo llaman cariñosamente, estaba jugando para el equipo del canadiense Frederick Mannix, denominado Alegría, junto a los argentinos Agustín Merlos y Juan Bollini. El fue duelo frente a Catamount (integrado por Pablo Pieres, Ignacio Novillo Astrada, Victorino Ruiz Jorba y Scott Devon).

Hijo de María Emilia y de Clemente Zabaleta, quien también fue polista, y se desempeña como manager en la organización de Alegría, que tiene sede en Buenos Aires y el país norteamericano. El joven tiene dos hermanas, Emilia y Sonia. Casado con la francesa Isabelle Strom, nieta del magnate francés Robert Zellinger de Balkany y es papá de Olimpia de cinco años y Assia Eugenie de cuatro.

Apenas se supo del accidente, sus amigos, entre ellos Polito Pieres, usaron sus redes sociales para amar una cadena de oración. “Vamos Corchito, todos con vos”, escribió el también polista en sus redes sociales desde la puerta de la clínica donde se encuentra internado su amigo y luego compartió una imagen de velas prendidas: “Fuerza corchi”.

Luego de ser la cara de los programas infantiles de los ochenta, las Trillizas decidieron hacer un parate laboral. En julio de 2020, las tres celebraron sus 60 años con Teleshow y repasaron algunos detalles de sus vidas. En esa charla, recordaron el momento en el que decidieron parar sus carreras, a pesar de estar en un gran momento profesional. En 1981, Emilia se casó con Clemente Zavaleta, al año siguiente Eugenia le dio el sí a Horacio Laprida y en 1983, María Laura pasó por el altar con Ernesto Trotz. Después de las bodas, llegaron los hijos, diez en total y decidieron hacer una pausa en su carrera. Las tres coinciden que no fue una imposición sino una decisión. “Nuestra ambición no era la profesión”, explicó Eugenia en ese entonces. “Realizarnos como personas pasaba por otro lado. La decisión de acompañar a nuestros maridos no fue un sacrificio ni ‘lo que correspondía’. Lo elegimos convencidas”.

En el 2018 vivieron el peor momento tras la muerte de Geñi, al hija mayor de Eugenia, que tenía 34 años, dos años antes le habían detectado cáncer de mama. Era pintora y docente de artes plásticas y desde 2006 estaba casada con el arquitecto César Bustos, con quien tuvo dos hijos: César –le dicen Cesarito-, de 11 años, y Cala, de cinco en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO: