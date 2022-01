Gianinna Maradona confirmó su separación de Daniel Osvaldo: “El 24 elegimos distintos caminos”

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estuvieron de novios durante un año

El 24 de diciembre, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tomaron un vuelo con destino a Miami en plan de descanso. Sin embargo, lejos de vivir unas románticas vacaciones, como tenían pensado, esa misma noche terminaron poniéndole punto final a su relación sentimental. El motivo se desconoce. Pero lo cierto es que, tras el brindis navideño, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se refugió en sus afectos, mientras el ex de Jimena Barón se dedicó a salir con amigos y disfrutar de la noche en modo soltero.

En febrero de 2021, Teleshow adelantó que la pareja ya había oficializado el romance entre su círculo íntimo. Pero llegando el mes de noviembre, algunos usuarios notaron que el ex futbolista había borrado o archivado las fotos que tenía con la hija del Diez en su cuenta de Instagram. En tanto, Gianinna tiró algunas indirectas que alimentaron la versión de que estaban separados.

Un mes más tarde, en tanto, se supo que habían viajado juntos a los Estados Unidos. Y, desde el entorno del ex jugador, revelaron que en la misma Noche Buena, Osvaldo le habría propuesto matrimonio a Gianinna y que ella lo habría aceptado. Pero la felicidad duró muy poco. Y es que, en los días siguientes, se pudo ver al actual cantante de Barrio Viejo deambulando por diferentes locales nocturnos y en compañía de otras mujeres.

La carta de Ginainna Maradona a Daniel Osvaldo

Así las cosas, este sábado la hermana de Dalma decidió recurrir a las redes sociales para compartir una carta en la que dejaba en claro que el noviazgo con Osvaldo había llegado a su fin. “Ya se lo mandé a él, por eso lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, estoy soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no”, escribió la hija de Maradona sobre una foto en blanco y negro en la que se la veía abrazada al ex jugador. Y reprodujo la misiva que le envió a quien fuera su pareja durante un año.

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto...Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece”, comienza diciendo Gianinna en el escrito.

Y da detalles de la fecha exacta de la ruptura: “El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos 2022 y a los mil años más también les hablo”.

El texto de la ex de Sergio Kun Agüero agrega: “La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or... Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”.

Cabe señalar que, casualmente, después de hacer varias publicaciones en contra de los periodistas, Osvaldo había decidido cerrar su cuenta de Instagram. De todas formas, Gianinna eligió esta plataforma para oficializar su ruptura. “¡La opinión es de todos, la vida es mía!”, concluyó la mamá de Benjamín Agüero.

